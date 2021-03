Oneplus 9 series launch in India: कब और कहां देखें लॉन्च इवेंट, जानें संभावित स्पेसिफिकेशन्स

वनप्लस अपनी लेटेस्ट स्मार्टफोन सीरीज, वनप्लस 9 का मंगलवार को भारत में लॉन्च करेगी. लॉन्च वर्चुअल इवेंट के दौरान किया जाएगा, जो भारतीय समयानुसार शाम साढ़े 7 बजे शुरू होगा. इसमें कंपनी तीन नए फोन्स को पेश करेगी, जिनमें OnePlus 9, OnePlus 9 Pro और OnePlus 9R हैं. वनप्लस इसी इवेंट में अपनी पहली स्मार्टवॉच को भी लॉन्च करने जा रही है.

वनप्लस 9 सीरीज के सभी तीनों फोन्स वर्चुअल इवेंट के दौरान लॉन्च होंगे. जो सभी लोग लॉन्च में रूचि रखते हैं या नए मॉडल्स का इंतजार कर रहे हैं, वे कंपनी के यूट्यूब चैनल पर जाकर इवेंट को देख सकेंगे. स्ट्रीम का लिंक वनप्लस के दूसरे सोशल मीडिया चैनलों पर भी मौजूद रहेगा.

लॉन्च इवेंट से पहले, आने वाली लॉन्च की कुछ जानकारी सामने आ गई है. कंपनी ने पहले कन्फर्म किया था कि नई सीरीज के दोनों OnePlus 9 और OnePlus 9 Pro मॉडल्स में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ Hasselblad कैमरा मौजूद रहेंगे. इसके अलावा इन मॉडल्स में दो वेरिएंट होने की उम्मीद है- एक 8GB रैम और दूसरा 12GB रैम के साथ है. इन दोनों में क्रमश: 128GB और 256GB का स्टोरेज दिया जाएगा. कंपनी ने यह कन्फर्म किया है कि दोनों फोन्स में 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट होगा.

Poco X3 Pro, Poco F3 Launch: 48 मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा, जानें कीमत और फीचर्स

ये दो मॉडल्स स्क्रीन डिस्प्ले के मामले में अलग होंगे. वनप्लस 9 में 6.55 इंच का AMOLED FHD+ डिस्प्ले होने की उम्मीद हैं. जबकि, OnePlus 9 Pro में 6.78 इंच का फ्लूड AMOLED QHD+ स्क्रीन होगा. कंपनी ने यह भी कन्फर्म किया था कि OnePlus 9 Pro में 120Hz डिस्प्ले होगा, जिसमें 1Hz तक जाने की क्षमता रहेगी. जहां दोनों फोन्स में 16 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे होंगे, वहीं OnePlus 9 में 48 MP + 50 MP + 2 MP प्राइमेरी कैमरे और OnePlus 9 Pro में 48 MP + 50 MP + 8 MP + 2 MP प्राइमेरी कैमरे रहने की उम्मीद है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.