OnePlus 8T 14 अक्टूबर को होगा लॉन्च, 5G और 5 कैमरा से होगा लैस

OnePlus 8T की लॉन्च डेट की घोषणा हो गई है. यह स्मार्टफोन 14 अक्टूबर शाम 7.30 बजे लॉन्च होगा. OnePlus 8T का टीजर अमेजन पर पहले ही जारी हो चुका है. यह स्मार्टफोन 5G होगा. OnePlus 8T के स्पेसिफिकेशंस का आधिकारिक तौर पर तो खुलासा नहीं हुआ है लेकिन अभी तक सामने आई खबरों की मानें तो OnePlus 8T में 6.55 इंच फुल HD+ डिस्प्ले मिलेगा, जिसकी रिफ्रेश रेट 120Hz होगी.

फोन नए Qualcomm Snapdragon 865+ प्रोसेसर से लैस होगा और दो स्टोरेज वेरिएंट 8GB+128GB और 12GB+256GB में आएगा. रियर में क्वाड कैमरा सेटअप होगा, जिसमें प्राइमरी कैमरा 48MP का होगा. अन्य तीन कैमरा 16MP अल्ट्रावाइड लेंस, 5MP मैक्रो लेन्स और 2MP डेप्थ कैमरा होंगे. फ्रंट में सेल्फी के लिए 32MP ​कैमरा होगा, जो स्मार्टफोन के अपर लेफ्ट कॉर्नर पर रहेगा. OnePlus 8T में 4,500 mAh की बैटरी मिल सकती है. यह 65W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. फोन Android 11 out-of-the-box पर बेस्ड नए रिलीज हुए Oxygen 11 OS पर रन करेगा.

