OnePlus 8T India Launch: फोन में चार रियर कैमरे, 4,500mAh की दमदार बैटरी

OnePlus 8T Launched in India: वनप्लस ने बुधवार को भारत में अपना नया स्मार्टफोन OnePlus 8T लॉन्च किया है. OnePlus 8T में OnePlus 8 के मुकाबले कुछ बेहतर फीचर्स दिए गए हैं. मुख्य फीचर्स में 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले है. फोन में OnePlus 8 के मुकाबले ज्यादा बड़ी बैटरी और ट्रिपल की जगह क्वॉड रियर कैमरा सेटअप मौजूद है.

OnePlus 8T को भारत में दो स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. 8GB रैम और 128GB स्टोरेज ऑप्शन की कीमत 42,999 रुपये है जबकि फोन के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज ऑप्शन को 45,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. फोन दो कलर ऑप्शन में आता है.

यह फोन खरीदारी के लिए 17 अक्टूबर से अमेजन इंडिया, वनप्लस इंडिया और ऑफलाइन चैनल के जरिए उपलब्ध होगा. लॉन्च ऑफर्स में अमेजन पर HDFC बैंक कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10 फीसदी डिस्काउंट, HDFC बैंक कार्ड्स पर नो-कॉस्ट ईएमआई, डेबिट कार्ड पर 1,000 रुपये का डिस्काउंट और क्रेडिट कार्ड पर 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा.

OnePlus 8T के कैमरा की बात करें, तो इसमें क्वॉड रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर f/1.7 लेंस के साथ, 16 मेगापिक्सल का सेंसर f/2.2 लेंस के साथ, 5 मेगापिक्सल का कैमरा और 2 मेगापिक्सल का कैमरा मौजूद है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा f/2.4 लेंस के साथ दिया गया है.

भारत में iPhone 11, iPhone XR और iPhone SE (2020) खरीदना हुआ सस्ता, देखें नई कीमतों की पूरी लिस्ट

यह डुअल सिम (नैनो) फोन है जिसमें एंड्रॉयड 10 बेस्ड OxygenOS 11 मौजूद है. फोन में 6.55 इंच का फुल एचडी प्लस फ्लुड AMOLED डिस्प्ले 1,080×2,400 पिक्सल और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ दिया गया है. फोन में स्नैपड्रैगन 865 SoC प्रोसेसर और Adreno 650 GPU है. फोन में 12GB तक की रैम और 256GB तक का ऑनबोर्ड स्टोरेज है जिसे नहीं बढ़ाया जा सकता.

कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, 4G, डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.1, GPS, NFC, Glonass और चार्जिंग के लिए यूएसबी टाइप सी पोर्ट मौजूद है. OnePlus 8T में 4,500mAh की बैटरी है जो 65W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. कंपनी का दावा है कि बैटरी को केवल 39 मिनट में 100 फीसदी तक और केवल 15 मिनट में 58 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है. फोन 160.7×74.1×8.4mm और 188 ग्राम वजन के साथ उपलब्ध है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.