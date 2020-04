OnePlus 8 सीरीज लॉन्च, दोनों स्मार्टफोन्स में 5G सपोर्ट; जानें कीमत और फीचर्स

वनप्लस ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन्स OnePlus 8 Pro और OnePlus 8 मंगलवार को लॉन्च किए हैं. यह फोन कंपनी ने OnePlus 7T Pro और OnePlus 7T के बाद लाए हैं. ये दोनों नए वनप्लस फोन्स 5G को सपोर्ट करते हैं. दोनों फोन्स में 12GB की रैम मौजूद है. दोनों फोन्स में बड़ा अंतर कैमरे का है. OnePlus 8 Pro में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप मौजूद है, तो वहीं OnePlus 8 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. OnePlus 8 Pro कंपनी का पहला IP68 रेटिंग वाला स्मार्टफोन है जो इसे डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट बनाता है.

OnePlus 8 Pro की शुरुआती कीमत 899 अमेरिकी डॉलर (लगभग 68,400 रुपये) 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मॉडल के लिए है, जबकि इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 999 अमेरिकी डॉलर (लगभग 76,000 रुपये) है. OnePlus 8 की कीमत 699 अमेरिकी डॉलर (लगभग 53,200 रुपये) इसके 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है, जबकि इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज ऑप्शन की कीमत 799 अमेरिकी डॉलर (लगभग 60,800 रुपये) रखी गई है.

ब्रिटेन और कुछ दूसरे यूरोपीय क्षेत्रों में ये स्मार्टफोन 21 अप्रैल से खरीदारी के लिए उपलब्ध होंगे और 29 अप्रैल से अमेरिका में बिक्री शुरू होगी. हालांकि, भारत में इसकी कीमत और बिक्री के बारे में कंपनी ने अभी कोई आधिकारिक जानाकरी नहीं दी है.

OnePlus 8 Pro डुअल सिम (नैनो) फोन है, जिसमें एंड्रॉयड 10 मौजूद है. फोन में 6.78 इंच का QHD+ Fluid AMOLED डिस्प्ले और 3D कॉर्निंग ग्लास प्रोटेक्शन मौजूद है. इस स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 865 SoC प्रोसेसर 8GB और 12GB रैम के साथ मौजूद है. फोन में 128GB और 256GB स्टोरेज ऑप्शन हैं जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता है.

कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, 4G LTE, वाईफाई 6, ब्लूटूथ v5.1, GPS/ A-GPS, NFC और यूएसबी टाइप सी पोर्ट मौजूद है. फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है. फोन में 4,510mAh की बैटरी है. इसके अलावा फोन 165.3×74.35×8.5mm और 199 ग्राम वजन के साथ आता है.

कैमरा की बात करें, तो इस स्मार्टफोन में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर है. इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का दूसरा कैमरा और 48 मेगापिक्सल का कैमरा है. फोन में 5 मेगापिक्सल का भी कैमरा दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल का 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है.

OnePlus 8 भी डुअल सिम फोन है जिसमें एंड्रॉयड 10 दिया गया है. फोन में 6.55 इंच का फुल एचडी प्लस फ्लूड AMOLED डिस्प्ले और 3D कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन मौजूद है. स्मार्टफोन में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 865 SoC प्रोसेसर के साथ 8GB और 12GB की रैम है. यह फोन 128GB और 256GB स्टोरेज ऑप्शन्स के साथ आता है जिन्हें नहीं बढ़ाया जा सकता.

कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, 4G LTE, वाईफाई 6, ब्लूटूथ v5.1, GPS/ A-GPS, NFC और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट है. फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है. फोन में 4,300mAh की बैटरी दी गई है. फोन 160.2×72.9×8.0mm और 180 ग्राम वजन के साथ आता है.

वर्क फ्रॉम होम के लिए ये हैं बेहतरीन लैपटॉप, 40,000 से कम कीमत में बाजार में मौजूद

इस स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा और 16 मेगापिक्सल का कैमरा शामिल है. सेल्फी के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.