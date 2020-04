OnePlus 8 Pro, OnePlus 8 बिक्री के लिए उपलब्ध, Amazon पर शुरू हुई प्री-बुकिंग

OnePlus 8 Pro और OnePlus 8 अब भारत में प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध हैं. प्री-बुकिंग को अमेजन (Amazon) के लिए जरिए शुरू किया गया है और 11 मई से इनकी बिक्री शुरू हो जाएगी. ग्राहकों को OnePlus 8 Pro या OnePlus 8 की प्री-बुकिंग करने पर 1,000 रुपये का कैशबैक मिलेगा. इस समय देशभर में लॉकडाउन है जिसकी वजह से स्मार्टफोन समेत दूसरे गैर-जरूरी सामान की बिक्री पर प्रतिबंध लग गया है. हालांकि, OnePlus की प्रतिद्वंद्वी कंपनियां Xiaomi और सैमसंग रेवेन्यू के लिए मौजूदा मॉडल पर प्री-ऑर्डर ले रही हैं.

**Drumroll** We finally get to say the 3 magic words we couldn’t hold back any more: Pre-booking Live Now!

अमेजन पर OnePlus 8 Pro और OnePlus 8 प्री-बुकिंग के लिए 1,000 रुपये के कैशबैक के साथ उपलब्ध हैं. आपको लेटेस्ट वनपल्स फोन की प्री-बुकिंग के लिए अमेजन इंडिया की वेबसाइट पर जाकर 1,000 रुपये का OnePlus Amazon.in ई-गिफ्ट कार्ड खरीदना होगा. गिफ्ट कार्ड आपको ई-मेल के जरिए भेजा जाएगा. इसके मिलने के बाद आपको इसका इस्तेमाल इन फोन्स को खरीदने के लिए 11 मई से 30 जून के बीच करना होगा. इससे आपको खरीदारी के 30 दिनों के भीतर अमेजन पे बैलेंस के तौर पर 1,000 रुपये का कैशबैक मिलेगा.

अमेजन के अलावा वनप्लस 8 सीरीज को वनप्लस सीरीज को खरीदारी के लिए वनप्लस वेबसाइट और ऑफलाइन रिटेल चैनल के जरिए भी उपलब्ध कराया जाएगा. हालांकि, प्री-बुकिंग को केवल अमेजन तक कह सीमित रखा गया है. वनप्लस 8 फोन के बेस वेरिएंट को अमेजन के अलावा किसी दूसरे माध्यम से नहीं बेचा जाएगा.

भारतीय बाजार में OnePlus 8 Pro की शुरुआती कीमत 54,999 रुपये 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मॉडल के लिए है, जबकि इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 59,999 रुपये है. OnePlus 8 की कीमत 41,999 इसके 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है, जबकि इसके 8GB रैम और 128GB स्टोरेज ऑप्शन की कीमत 44,999 रुपये रखी गई है. इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट को 49,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा.

OnePlus 8 Pro में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप मौजूद है, तो वहीं OnePlus 8 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. OnePlus 8 Pro कंपनी का पहला IP68 रेटिंग वाला स्मार्टफोन है जो इसे डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट बनाता है.

