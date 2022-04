OnePlus 10R स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 150W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलेंगे कई फीचर्स

OnePlus का दावा है कि 10R स्मार्टफोन के 150W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाला मॉडल 17 मिनट में ही 1-100% तक चार्ज हो जाएगा.

OnePlus ने अपने नए स्मार्टफोन OnePlus 10R को आज, 28 अप्रैल को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है.

OnePlus 10R 150W SuperVOOC: स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी OnePlus ने अपने नए स्मार्टफोन OnePlus 10R को आज, 28 अप्रैल को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. इस स्मार्टफोन की खास बात यह है कि इसमें 150W SuperVOOC चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है. कंपनी का दावा है कि यह स्मार्टफोन 17 मिनट में ही 1-100% तक चार्ज हो जाएगा. OnePlus 10R को 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ भी पेश किया जाएगा. इसके अलावा, दोनों मॉडलों में बाकी हार्डवेयर समान होंगे. 10R में फास्ट 120Hz AMOLED डिस्प्ले, मीडियाटेक डाइमेंशन 8100 मैक्स चिप और 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है. Campus Activewear के IPO को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स, आखिरी दिन 51.75 गुना सब्सक्राइब, चेक करें डिटेल भारत में OnePlus 10R की कीमत और उपलब्धता भारत में OnePlus 10R स्मार्टफोन की कीमत 38,999 रुपये से शुरू होती है और इसे 4 मई से खरीदा जा सकता है. OnePlus 10R तीन कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध होगा. 80W चार्जिंग सपोर्ट, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वर्जन की कीमत 38,999 रुपये है. इसके साथ ही, 80W मॉडल के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वर्ज़न की कीमत 42,999 रुपये रखी गई है. 150W फास्ट चार्जिंग के साथ 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वर्ज़न को आप 43,999 रुपये में खरीद सकेंगे. इस स्मार्टफोन की बिक्री 4 मई से OnePlus.in, OnePlus Store ऐप, OnePlus एक्सक्लूसिव स्टोर्स, Amazon, Reliance Digital, Croma और चुनिंदा पार्टनर स्टोर्स पर शुरू होगी. Top Affordable Cars with Ventilated Seats: कार में गर्मी से राहत के लिए खरीदें वेंटिलेटेड सीट्स वाली गाड़ी, ये रहीं 5 सबसे सस्ती कारें वनप्लस 10R में मिलेंगे ये फीचर्स OnePlus 10R में 1080p रेजोल्यूशन के साथ 6.7 इंच का “फ्लैट” 120Hz AMOLED डिस्प्ले, HDR10+ सपोर्ट, सेंट्रली प्लेस्ड होल पंच कट-आउट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन दिया गया है.

फोन मीडियाटेक के डाइमेंशन 8100 चिप के “कस्टमाइज्ड” वर्ज़न द्वारा संचालित है जिसे वनप्लस ने Dimensity 8100-Max नाम दिया है. इस स्मार्टफोन में गेमिंग, AI और नाइटस्केप वीडियो जैसे फीचर्स को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है.

फोटोग्राफी के लिए, OnePlus 10R में पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें एक 50MP Sony IMX766 मेन सेंसर के साथ ऑप्टिकली स्थिर लेंस, 8MP अल्ट्रावाइड और दूसरा 2MP मैक्रो शूटर है. आगे की तरफ इसमें 16MP का कैमरा दिया गया है.

OnePlus 10R के 150W चार्जिंग सपोर्ट वाले वर्ज़न में 4,500mAh की बैटरी दी गई है जबकि 80W मॉडल में थोड़ी बड़ी 5,000mAh की बैटरी मिलती है.

