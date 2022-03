OnePlus 10 Pro 5G और OnePlus Bullets Wireless Z2 इयरफ़ोन भारत में लॉन्च, चेक करें कीमत और फीचर्स समेत पूरी डिटेल

OnePlus 10 Pro को 66,999 रुपये की कीमत के साथ लॉन्च किया गया है. वहीं, OnePlus Bullets Wireless Z2 इयरफ़ोन की कीमत 1,999 रुपये रखी गई है.

OnePlus 10 Pro 5G & OnePlus Bullets Wireless Z2 Launch: स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी OnePlus ने भारत में अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 10 Pro को आज फाइनली लॉन्च कर दिया है. यह स्मार्टफोन Hasselblad ब्रांडिंग, स्नैपड्रैगन चिपसेट, फास्ट चार्जर और 120Hz रिफ्रेश रेट जैसे फीचर्स के साथ आता है. नए OnePlus 10 Pro को 66,999 रुपये की कीमत के साथ लॉन्च किया गया है. इसके अलावा, कंपनी ने भारत में OnePlus Bullets Wireless Z2 वायरलेस इयरफ़ोन को भी लॉन्च किया है. इस इयरफोन की कीमत 1,999 रुपये रखी गई है. OnePlus 10 Pro 5G और OnePlus Bullets Wireless Z2 की कीमत और उपलब्धता OnePlus 10 Pro के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वर्जन की कीमत 66,999 रुपये है. वहीं, 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वर्जन के लिए आपको 71,999 रुपये देना होगा. भारत में OnePlus Bullets Wireless Z2 की कीमत 1,999 रुपये है. दोनों डिवाइस की बिक्री 5 अप्रैल से शुरू होगी. वनप्लस 10 प्रो स्मार्टफोन OnePlus.in, वनप्लस स्टोर ऐप, Amazon, वनप्लस एक्सक्लूसिव स्टोर्स और पार्टनर आउटलेट्स पर उपलब्ध होगा. इसके अलावा, आप Bullets Z2 इयरफोन को OnePlus.in, वनप्लस स्टोर ऐप, Amazon, Flipkart, वनप्लस एक्सक्लूसिव स्टोर्स और पार्टनर स्टोर्स पर खरीद सकते हैं. Poco X4 Pro 5G लॉन्च, 64MP का कैमरा और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, चेक करें कीमत समेत पूरी डिटेल OnePlus 10 Pro 5G में मिलेंगे कई बेहतरीन फीचर्स OnePlus 10 Pro में ग्लास बैक है. यह कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है. यह स्मार्टफोन दो कलर ऑप्शन- Volcanic black and Emerald Forest में आएगा. ब्लैक वर्जन में मैट फ्रॉस्टेड फिनिश है जबकि ग्रीन वर्जन में एंटी-ग्लेयर फिनिश है. वनप्लस 10 प्रो का वजन 201 ग्राम है.

OnePlus 10 Pro भारत में Snapdragon 8 Gen 1 chipset पेश करने वाला वनप्लस का पहला स्मार्टफोन है. यह Android 12 और ColorOS 12 पर बेस्ड है. 12GB LPDDR5 रैम के साथ, OnePlus 10 Pro एक 5G- इनेबल्ड स्मार्टफोन है.

OnePlus 10 Pro में 5,000mAh की बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है.

फोटोग्राफी के लिए OnePlus 10 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है. जिसमें 48MP का मेन Sony लेंस, 50MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 8MP का मैक्रो शूटर शामिल है. 10 प्रो में 32MP का सेल्फी कैमरा है. वनप्लस 10 प्रो हैसलब्लैड ब्रांडिंग के साथ भी आता है.

OnePlus 10 Pro में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.7 इंच AMOLED डिस्प्ले है. फोन में एक पंच होल डिस्प्ले डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें सेल्फी कैमरा है. Jio IPL Offer: जियो यूजर्स फ्री में करें आईपीएल देखने का इंतजाम, चेक करें क्रिकेट पैक डिटेल्स और चुनें अपने बजट में बेहतर OnePlus Bullets Wireless Z2 में क्या है खास OnePlus Bullets Wireless Z2 को सबसे पहले भारत में लॉन्च किया गया है. ये वायरलेस इयरफ़ोन-नेकबैंड-स्टाइल, OnePlus Bullets का फॉलो-अप है. वनप्लस का कहना है कि Z2 में फास्टर चार्जिंग और लंबी बैटरी लाइफ दी गई है. इसके अलावा, इसे बेहतर साउंड क्वालिटी के साथ लॉन्च किया गया है. इस इयरफोन में केवल 10 मिनट की चार्जिंग में 20 घंटे तक म्यूजिक एन्जॉय किया जा सकता है.

