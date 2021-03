आपका एंड्रॉयड फोन बन जाएगा पेमेंट टर्मिनल! NPCI ने SBI Payments के साथ शुरू की यह खास सुविधा

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने SBI Payments के साथ साझेदारी के तहत ‘RuPay SoftPoS’ लांच किया है. रुपे सॉफ्टपीओएस से लाखों दुकानदारों को फायदा मिलेगा. दुकानदार अपने एनएफसी (नियर फील्ड कम्युनिकेशन) इनेबल्ड स्मार्टफोन को मर्चेंट प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) टर्मिनल्स में बदल सकेंगे. एनपीसीआई की इस पहल से दुकानदार अब स्मार्टफोन पर महज एक क्लिक से 5 हजार रुपये तक का कांटैक्टलेस पेमेंट्स ले सकेंगे.

जानकारी के मुताबिक, RuPay SoftPoS के जरिए दुकानदार अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन डिवाइस को पेमेंट टर्मिनल में बदल सकेंगे. इसके लिए उन्हें महज एक सपोर्टेड ऐप डाउनलोड करना होगा. NPCI और SBI पेमेंट्स की इस पहल से भारतीय MSMEs को डिजिटल पेमेंट लेने में आसानी होगी.

RuPay SoftPoS सुविधाजनक है. कांटैक्टलेस मेन्यू चुनने के बाद जितनी राशि का पेमेंट (अधिकतम 5 हजार रुपये) करना है, उसे भरना होता है. इसके बाद रूप कार्ड को दुकानदार के स्मार्टफोन पर टैप करना होगा. इसके बाद तुरंत ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा. ट्रांजैक्शन अप्रूव होने के बाद इसके पूरा होने का रिसीट रीयल टाइम में जेनेरेट हो जाएगा. एनपीसीआई द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस सुविधा को एनसीएमसी कार्ड्स (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) और रूपे टोकनाइज्ड कार्ड के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

SBI पेमेंट्स के एमडी और सीईओ गिरी कुमार नायर का कहना है कि एसबीआई पेमेंट्स सरकार के डिजिटल इंडिया मुहिम को समर्थन देने के लिए एनपीसीआई के साथ मिलकर काम कर रही है. नायर के मुताबिक उत्तर-पूर्वी राज्यों के मर्चेंट्स पर उनका विशेष फोकस है. एसबीआई पेमेंट्स और एनपीसीआई की साझेदारी के तहत इनीशिएटिव से अर्द्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्थित छोटे और मध्यम क्षेणी के कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा. नायर ने कहा कि आरबीआई द्वारा 5 हजार रुपये तक का पेमेंट टैप एंड गो फैसिलिटी के तहत स्वीकार करने की मंजूरी दिए जाने का फायदा हुआ है और अब अधिक से अधिक दुकानदारों को इससे जोड़ा जा सकता है.

