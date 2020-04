WhatsApp पर अब एक साथ 8 लोगों से हो सकेगी ग्रुप वॉयस, वीडियो कॉल; अगले हफ्ते से आएगा अपडेट

व्हाट्सऐप (WhatsApp) ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन को देखते हुए कई चीजों को पेश किया है. अब कंपनी अपने यूजर्स को एक साथ 8 लोगों को ग्रुप वीडियो या वॉइस कॉल करने का फीचर उपलब्ध कराने जा रही है. व्हाट्सऐप के हेड Will Cathcart ने इस बात की ट्वीट के जरिए पुष्टि की है जिसमें उन्होंने बताया है कि यह अपडेट सभी एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स के लिए अगले हफ्ते आ जाएगा. वर्तमान में ग्रुप कॉल में एक साथ चार लोग ही शामिल हो सकते हैं.

I’m very excited for this. We’ll be rolling out to users on Android and iPhone next week. https://t.co/jNZCBs6EZE

कंपनी का कॉल में शामिल लोगों की संख्या को बढ़ाने का फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब लोग घरों में बंद हैं और कोरोना वायरस की वजह से अपने परिवार और दोस्तों से दूर हैं. कई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जैसे Zoom, Google Meet, Skype और दूसरों की डिमांड में पिछले महीने बढ़ोतरी देखी गई है. Zoom ने हाल ही में एलान किया कि दुनिया भर में अब उसके 300 मिलियन यूजर्स हैं.

ग्रुप कॉल के लोगों की संख्या बढ़ने से व्हाट्सऐप अब इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स को कड़ी टक्कर दे सकता है क्योंकि उसका पहले से ही दुनिया भर में एक मजबूत यूजर बेस मौजूद है. चैट की तरह व्हाट्सऐप पर सभी वीडियो और वॉयस कॉल एंड टू एंड इनक्रिप्टिड हैं.

WhatsApp पर भी देखने को मिलेगी ऐड, फेसबुक का योजना पर काम जारी

व्हाट्सऐप पर ग्रुप वीडियो और वॉयस कॉल का फीचर काफी समय से उपलब्ध है. लॉन्च के बाद से फेसबुक के स्वामित्व वाली मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने कॉल को एकसाथ चार सदस्यों तक सीमित रखा है. कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन के कारण फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने FB लाइव वीडियो में बताया कि कंपनी को ग्रुप कॉल लिमिट को बढ़ाने को लेकर कहा जा रहा था.

