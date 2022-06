WhatsApp का नया फीचर, Android से IPhone में ट्रांसफर कर सकेंगे व्हाट्सएप डेटा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

WhatsApp का यह नया फीचर बीटा वर्जन में उपलब्ध होगा. इसे धीरे-धीरे रोल आउट किया जा रहा है और सभी यूजर्स तक पहुंचने में लगभग एक सप्ताह का समय लगेगा.

एंड्रॉयड यूजर्स अपनी चैट हिस्ट्री खोए बिना ही IPhone पर स्विच कर सकेंगे. (इंडियन एक्सप्रेस)

WhatsApp: अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं और IPhone पर स्विच करने का प्लान कर रहे हैं लेकिन अपने व्हाट्सएप डेटा को लेकर चिंतित हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. दरअसल, व्हाट्सएप एक नया फीचर लेकर आया है. इस फीचर के तहत, एंड्रॉयड यूजर्स अपनी चैट हिस्ट्री खोए बिना ही IPhone पर स्विच कर सकेंगे. इसका मतलब है कि एंड्रॉयड से IPhone में स्विच करने वाले यूजर्स अब आसानी से व्हाट्सएप डेटा ट्रांसफर कर सकेंगे. यह विकल्प व्हाट्सएप के बीटा वर्जन में उपलब्ध होगा. इसे धीरे-धीरे रोल आउट किया जा रहा है और सभी यूजर्स तक पहुंचने में लगभग एक सप्ताह का समय लगेगा. Delhi Covid-19 Update: दिल्ली में सामने आए कोरोना के 1,118 नए केस, पॉजिटिविटी रेट में भी उछाल मार्क जुकरबर्ग का बयान मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने भी एक बयान में कहा, “हम व्हाट्सएप में अलग-अलग फोन के बीच सुरक्षित रूप से स्विच करने और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को बनाए रखते हुए आपके चैट हिस्ट्री, फोटो, वीडियो और वॉयस मैसेज को एंड्रॉयड और आईफोन के बीच ट्रांसफर करने की क्षमता जोड़ रहे हैं. इस फीचर की लंबे समय से मांग की जा रही थी. हमने पिछले साल iPhone से Android में स्विच करने वालों के लिए यह फीचर लॉन्च किया था. अब Android से iPhone में स्विच करने वाले भी इस फीचर का फायदा उठा सकेंगे.” Tesla in India: भारत में टेस्ला की एंट्री पर ग्रहण, मोदी सरकार से बातचीत कर रहे एग्जेक्यूटिव का इस्तीफा व्हाट्सएप डेटा ऐसे करें ट्रांसफर यहां हमने बताया है कि आप किन स्टेप्स को फॉलो करके अपना व्हाट्सएप डेटा को एंड्रॉयड से आईफोन में ट्रांसफर कर सकते हैं. अपने एंड्रॉइड फोन पर मूव टू iOS ऐप खोलें और ऑन-स्क्रीन संकेतों को फॉलो करें.

आपके आईफोन पर एक कोड दिखाई देगा. पूछे जाने पर, अपने Android फ़ोन पर कोड दर्ज करें.

Continue पर टैप करें और ऑन-स्क्रीन संकेतों को फॉलो करें.

ट्रांसफर डेटा स्क्रीन पर व्हाट्सएप सेलेक्ट करें.

अपने Android फोन पर START टैप करें, फिर व्हाट्सएप के एक्सपोर्ट के लिए डेटा तैयार होने तक वेट करें. डेटा तैयार होने के बाद, आप अपने Android फ़ोन से साइन आउट हो जाएंगे.

मूव टू iOS ऐप पर लौटने के लिए नेक्स्ट पर टैप करें.

अपने Android फ़ोन से अपने iPhone में डेटा ट्रांसफर करने के लिए CONTINUE पर टैप करें.

ट्रांसफर पूरा होने की पुष्टि करने के लिए मूव टू iOS के लिए वेट करें.

ऐप स्टोर से व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करें.

व्हाट्सएप खोलें और अपने पुराने डिवाइस पर इस्तेमाल किए गए उसी फोन नंबर का उपयोग करके लॉग इन करें.

पूछे जाने पर स्टार्ट पर टैप करें और प्रोसेस को पूरा होने दें. एक बार एक्टिवेशन पूरा हो जाने पर, आपकी चैट आपके iPhone पर दिखाई देंगी. क्या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता व्हाट्सएप ने बताया है कि कॉल हिस्ट्री और पीयर टू पीयर पेमेंट मैसेज को इस तरीके से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. साथ ही, जब तक आप आईक्लाउड बैकअप नहीं बनाते, तब तक ट्रांसफर किया गया डेटा क्लाउड स्टोरेज में नहीं जाता है. (Saurabh Singh)

