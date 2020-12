Google पर अब कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पाना होगा आसान, आएगा नया सर्च फीचर

गूगल (Google) के नए सर्च फीचर की मदद से कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जानना आसान हो जाएगा. इस नए फीचर की मदद से यूजर्स अपनी लोकेशन में रेगुलेटरी बोर्ड से अधिकृत सभी वैक्सीन की सूची को खोज पाएंगे. इसके साथ हर वैक्सीन की जानकारी भी दिखेगी. क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने Pfizer और BioNTech को इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है, इसलिए फीचर सबसे पहले ब्रिटेन में लॉन्च होगा. फीचर जल्द ही दूसरे देशों में भी उपलब्ध होगा, जब वहां के स्वास्थ्य प्राधिकरण कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे देंगे.

नए फीचर में, कोविड-19 वैक्सीन को सर्च कर रहे यूजर्स को इंजन सर्च रिजल्ट के ऊपर बॉक्स में वैक्सीन के बारे में आधिकारिक जानकारी मिलेगी, जिसके साथ स्रोत के तौर पर उस देश की हेल्थ अथॉरिटी का संदर्भ दिया होगा. पैनल में दो टैब होंगे, एक जो वैक्सीन से जुड़ी खबर दिखाएगा, दूसरे में वैक्सीन का विवरण होगा, जिसमें उसके स्रोत के तौर पर सरकारी वेबसाइट दी जाएंगी.

यह नया फीचर जो गूगल डॉल कॉम के टॉप पर आएगा, उसका लक्ष्य बड़े स्तर पर कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ी गलत जानकारी को रोकना है.

Credit Card vs UPI vs Mobile Banking app: कांटैक्टलेस पेमेंट्स के लिए इन तीनों में कौन है बेहतर, यहां जानिए पूरी डिटेल्स

गूगल के वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर कोविड-19 से जुड़ी गलत जानकारी जैसे बीमारी को 5G नेटवर्क से जोड़ना को मंजूरी दी गई थी. इन्हें मेडिकल तौर पर निराधार कंटेंट कहा गया था. कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों को अक्टूबर में जाकर बैन किया गया था. स्टडीज के मुताबिक, उस समय भी उसकी नई पॉलिसी से बहुत सी एंटी-वैक्सीन वीडियोज को फ्रक नहीं पड़ा था.

हालांकि, गूगल ने गलत जानकारी फैलाने के आरोप को गंभीरता से नहीं लिया और दावा किया कि कोविड-19 इन्फोर्मेशन पैनल में केवल आधिकारिक जानकारी मिलती है, जिसे 400 बिलियन से ज्यादा बार देखा गया है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.