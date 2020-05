Gmail में आया Google Meet वीडियो कॉलिंग फीचर, Zoom को मिलेगी कड़ी टक्कर

लोगों तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को आसानी से पहुंचाने के लिए गूगल (Google) ने अपने Meet वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म को सीधे Gmail में एकीकृत कर दिया है. कुछ लोगों को यह लिंक दिख भी रहा है जिससे वे Gmail इंटरफेस में बायीं ओर दिए साइडबार पर लॉन्च कर सकते हैं. यह जल्द ही दूसरे यूजर्स के लिए आ जाएगा. कुछ कंपनियों के कर्मचारियों या कुछ शिक्षा से संबंधित ग्राहकों के लिए इसे G Suite के जरिए उपलब्ध किया गया.

हालांकि, कंपनी के हाल ही में किए गए एलान के मुताबिक, गूगल ने Meet को उन सभी लोगों के लिए मुफ्त रखा है जिनके पास गूगल अकाउंट है. इसमें 100 लोगों तक की मीटिंग की जा सकती है और समय की कोई सीमा नहीं है.

Zoom के लिए सब्सक्राइबर्स बढ़ने के बाद गूगल ने Meet में हर तरीके से तेजी लाई है जिससे जूम को टक्कर दी जा सके. Zoom सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है जिसे घर से काम करने की वजह से बहुत से लोग बैठक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं.

अधिकतर क्षेत्रों में कोरोना वायरस महामारी की वजह से लोग अब लगभग दो महीने से घर से ही काम कर रहे हैं. Meet में ऐसे कुछ प्राइवेसी कंट्रोल मौजूद होने की उम्मीद है जो जूम में उपलब्ध नहीं है. जहां जूम में मीटिंग को ज्वॉइन करने के लिए केवल एक डायल-इन दिया गया है, वहीं मीट अलग तरीके से काम करता है.

Meet के साथ किसी यूजर को पहले गूगल अकाउंट में लॉग इन करना होगा. अगर मीटिंग होस्ट द्वारा लिंक नहीं भेजा गया है, तो यूजर को एक वेटिंग एरिया में भेज दिया जाएगा जहां उसे उस समय तक इंतजार करना होगा जब तक मीटिंग में शामिल होने की उसकी रिक्वेस्ट को मंजूर नहीं किया जाता है.

इस बीच माइक्रोसॉफ्ट भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्षेत्र में स्काइप के साथ आगे बढ़ रही है. उसने भी अपने टीम्स ऐप को रोजाना 75 मीलियन यूजर्स तक बढ़ा दिया है. कंपनी ने पहले जारी अपने एक बयान में इसकी जानकारी दी थी. दूसरी तरफ, Meet रोजाना 3 मिलियन नए यूजर्स को जोड़ रहा है. वर्तमान में गूगल के पास Hangouts Chat, Meet और ऑरिजनल Hangouts है. इसके अलावा Android Chat ऐप और मोबाइल वीडियो चैट ऐप Duo भी है.

