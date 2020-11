Zoom और Google Meet को पीछे छोड़ने के लिए Microsoft का बड़ा एलान, Teams पर अब 24 घंटे फ्री वॉइस व वीडियो कॉलिंग

माइक्रोसॉफ्ट ने अपने Teams प्लेटफॉर्म के यूजर्स को एक बड़ा तोहफा दिया है. Microsoft Teams पर यूजर्स अब 24 घंटे वॉइस व वीडियो कॉल कर सकेंगे. दोनों तरह की कॉल पर एक साथ 300 तक लोग जुड़ सकेंगे. माइक्रोसॉफ्ट अपने इस एलान से Zoom और Google Meet प्लेटफॉर्म से कुछ कदम आगे हो गई है. माइक्रोसॉफ्ट ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि आने वाले माह में भी यूजर्स आपस में कनेक्टेड रहें, इसलिए कंपनी उन्हें 24 घंटे तक फ्री वॉइस व वीडियो कॉल की सुविधा दे रही है. कॉल में 300 तक लोग जुड़ सकते हैं.

यूजर्स पसर्नल यूज के लिए सॉफ्टवेयर का और अधिक इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए कंपनी ने एंड्रॉयड व iOS दोनों वर्जन के लिए Teams ऐप्लीकेशन में कुछ और फीचर्स जोड़े हैं. Microsoft Teams पर अब यूजर 250 तक लोगों की एक ग्रुप चैट क्रिएट कर सकेंगे और वर्चुअल कॉन्वर्सेशन के दौरान एक साथ 49 तक मेंबर्स को देख सकेंगे.

बता दें कि यूजर्स Microsoft Teams पर बिना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट या Teams ऐप के वर्चुअल कॉल ज्वॉइन कर सकते हैं. Microsoft Teams पर होस्ट लिंक के जरिए लोगों को इनवाइट कर सकता है. इस लिंक को सीधे वेब ब्राउजर से एक्सेस किया जा सकता है. यह फीचर वैसे ही काम करता है जैसे कि Zoom, Google Meet व अन्य समान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स पर.

कुछ दिन पहले जूम ने घोषणा की थी कि वह अमेरिकी फेस्टिवल थैंक्सगिविंग के मौके पर अस्थायी तौर पर वीडियो कॉल्स पर से 40 मिनट की टाइम लिमिट हटाने वाली है. कंपनी ने दावा किया था कि वह यह कदम इसलिए उठा रही है ताकि अमेरिकी परिवार सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को पालन करते हुए वर्चुअली गेट टुगेदर कर सकें.

