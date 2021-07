Nothing Ear 1 TWS इयरबड भारत में 27 जुलाई को होंगे लॉन्च, अभी इन्हें मिल रहा है खरीदने का मौका

Carl Pei के ब्रांड Nothing के इयरबड Ear 1 TWS के लिमिटेड स्टॉक की बिक्री 19 जुलाई से शुरू हो गई है. आज से शुरू होकर 21 जुलाई तक, खरीदार Nothing Ear 1s को खरीद सकते हैं. यह StockX पर उपलब्ध होगा, जो ऐसे लिमिटेड एडिशन वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस है. यह ध्यान रखें कि यही प्रोडक्ट ग्लोबली 27 जून को लॉन्च होगा, जिसमें भारत भी शामिल है. यह भारत में 5,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया जाएगा.

इसमें आपको Ear 1 TWS इयरबड पर एक्सलूसिव पहला लुक मिलेगा. अब तक Nothing ने इन इयरबड के डिजाइन को रहस्य रखा है, जिसे ब्रांड ने प्रेस रिलीज में भी बताया है, जिससे जल्द एक्सेस की सेल को शुरू किया गया था. इसके ऑक्शन पेज में पहली बार इयरबड का टांसपैरेंट चार्जिंग केस दिखता है. हमें अभी भी नहीं पता कि इयरबड कैसे दिखते हैं, लेकिन यह आसानी से पहला खुलासा है, जो Nothing ने किया है, जब से उसने प्रोडक्ट का टीजर जारी किया है.

केस पारदर्शी है, कम से कम टॉप से और उसमें एक बटन और यूएसबी टाइप सी चार्जिंग है. यह स्क्वॉयर आकार का बॉक्स गोलाकार कॉर्नर के साथ है. यह निश्चित तौर पर अलग दिखता है. कंपनी ने कन्फर्म किया है कि Ear 1 TWS इयरबड थ्री- माइक्रोफोन सेटअप का इस्तेमाल करते हुए एक्टिव नॉयस कैंसलेशन (ANC) को सपोर्ट करेंगे.

अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं, तो आपको एक StockX अकाउंट खोलना होगा और फिर डेडिकेटेड DropX पर जाना होगा. और बोली लगानी है. नीलामी 21 जुलाई को बंद होगी. सभी लोगों को इसे खरीदने का मौका 27 जुलाई या उसके बाद मिलेगा. भारत में Nothing Ear 1 TWS इयरबड की बिक्री फ्लिपकार्ट के जरिए होगी.

