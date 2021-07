Nokia XR20 Launch: नोकिया के इस 5G स्मार्टफोन में मिलेगा एंड्रॉयड 11, 3 साल तक अपडेट होगा OS

Nokia XR20 Launched: HMD ग्लोबल ने मंगलवार को अपना नया स्मार्टफोन Nokia XR20 लॉन्च किया है. कंपनी ने कहा है कि इस फोन में चार साल तक हर महीने सिक्योरिटी अपडेट और तीन साल तक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट किया जाएगा. इस स्मार्टफोन को कंपनी एंड्रॉयड 11 के साथ लॉन्च कर रही है. जिसका मतलब ये हुआ कि यह स्मार्टफोन खरीदने वालों को अगले तीन साल के दौरान Android 12, Android 13 और Android 14 का अपग्रेड अपने आप मिल जाएगा. इस फोन की और खूबियों की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 6GB रैम शामिल है. इसे ब्लू और ग्रे कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. Nokia XR20 एक वॉटरप्रूफ स्मार्टफोन है, जिसे कंपनी “Life-Proof” डिवाइस के तौर पर पेश कर रही है.

Nokia XR20 की कीमत 550 डॉलर (करीब 40,910 रुपये) है. यह दाम इसके 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वैरिएंट के लिए है. इस स्मार्टफोन की इंटरनेशनल बिक्री 24 अगस्त से शुरू होगी. फिलहाल यह जानकारी नहीं दी गई है कि इसे भारत में कब से लॉन्च किया जाएगा.

Nokia XR20 में डुअल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 13 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा शामिल है. फोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

Nokia XR20 में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 480 प्रोसेसर मौजूद है. इसमें 6GB की रैम और 128GB का स्टोरेज है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है. स्मार्टफोन में 6.67 इंच का FHD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है.

कंपनी ने Nokia XR20 स्मार्टफोन को लाइव प्रूफ कहा है. यह MIL-STD810H सर्टिफाइड है, जिससे 1.8 मीटर दूर से पानी की बूंदों को झेल सकता है. इसमें IP68 वाटर और डस्ट रसिस्टेंस है. इसके साथ फ्रंट पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस है.

स्मार्टफोन में 4,630mAh की बैटरी मौजूद है, जो दो दिन तक की बैटरी दे सकती है. यह 18W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है. यह स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आता है. इसके साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर है.

