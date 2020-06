नोकिया का 43 इंच स्मार्ट टीवी भारत में लॉन्च; JBL ऑडियो को सपोर्ट, जानें कीमत और फीचर्स

भारत में नोकिया (Nokia) स्मार्ट टीवी का 43 इंच मॉडल लॉन्च हुआ है. इससे पहले पिछले साल दिसंबर में इसका 55 इंच वाला मॉडल लॉन्च किया गया था. नए टीवी का टीजर नोकिया की वेबसाइट पर मार्च से आ रहा था, लेकिन कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से लॉन्च में देरी हुई है. नोकिया का 43 इंच वाला स्मार्ट टीवी फ्लिपकार्ट द्वारा बनाया गया है. फ्लिपकार्ट और नोकिया के बीच साझेदारी हुई थी जिसके तहत वॉलमार्ट के स्वामित्व वाला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म नोकिया ब्रांडेड स्मार्ट टीवी की मैन्युफैक्टचरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करेगा. इसके खास फीचर्स में JBL ऑडियो और Dolby Vision का सपोर्ट शामिल है.

नोकिया के स्मार्ट टीवी 43 इंच की कीमत भारत में 31,999 रुपये रखी गई है. टीवी फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगा और इसकी पहली सेल 8 जून को दोपहर 12 बजे होगी. ई-कॉमर्स वेबसाइट इस पर कई ऑफर्स दे रही है. इनमें फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर 5 फीसदी कैशबैक, एक्सिस बैंक बज क्रेडिट कार्ड पर 10 फीसदी छूट, सिटी डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स पर 1,500 रुपये की छूट और नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन 2,667 रुपये प्रति महीना से शुरू है. फ्लिपकार्ट छह महीने का मुफ्त यूट्यूब प्रीमियम ट्रायल भी ऑफर कर रही है.

नोकिया के नए 43 इंच स्मार्ट टीवी में एंड्रॉयड 9.0 और 43 इंच का 4K UHD LED फ्लैट स्क्रीन डिस्प्ले 300 nits ब्राइटनेस, 60Hz रिफ्रेश रेट, 16:9 अस्पेक्ट रेश्यो और 178 डिग्री एंगल के साथ दिया गया है. इस स्मार्ट टीवी में 2GHz CA53 क्वॉड कोर प्रोसेसर, 2.25GB रैम है. इंटरनल स्टोरेज 16GB का है और स्मार्ट टीवी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है जिसमें नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, डिजनी प्लस होटस्टार और यूट्यूब शामिल है. यह स्मार्ट टीवी गूगल प्ले स्टोर, 2.4GHz वाईफाई और ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट के साथ आता है.

नोकिया के इस स्मार्ट टीवी में दो स्पीकर्स 24W आउपट के साथ दिए गए हैं जो JBL Audio, Dolby Audio, DTS Trusurround सपोर्ट करते हैं. इसके अलावा टीवी में तीन HDMI पोर्ट्स, दो यूएसबी पोर्ट, एक डिजिटल ऑडियो आउटपुट है. रिमोट में दो AAA बैटरी हैं और यह गूगल असिस्टेंट सपोर्ट के साथ आता है. नोकिया 43 इंट स्मार्ट टीवी का वजन लगभग 9.4 किलो है.

