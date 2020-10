Nokia 215, Nokia 225 India Launch: HMD ग्लोबल ने लॉन्च किए दो नए फीचर फोन, केवल 2,949 रु शुरुआती कीमत

Nokia 215, Nokia 225 launched in india: HMD ग्लोबल ने भारत में दो नए फीचर फोन्स Nokia 215 और Nokia 225 लॉन्च किए हैं. दोनों नए नोकिया फोन 4G VoLTE कॉलिंग को सपोर्ट करते हैं और वायरलेस FM रेडियो के साथ आते हैं. फोन एक बार चार्ज करने पर 24 दिन तक स्टैंडबाय टाइम पर रहते हैं. फोन के बैक में कैमरे भी दिए गए हैं. Nokia 215 और Nokia 225 को सबसे पहले इस महीने की शुरुआत में चीन में लॉन्च किया गया था.

Nokia 215 की भारतीय बाजार में कीमत 2,949 रुपये है जबकि Nokia 225 को 3,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा. दोनों फोन्स को खरीदारी के लिए नोकिया इंडिया ऑनलाइन स्टोर के जरिए शुक्रवार से उपलब्ध किया जाएगा. जबकि ऑफलाइन रिटेलर्स फोन को 6 नवंबर से बेच सकेंगे. Nokia 225 शुक्रवार से फ्लिपकार्ट के जरिए भी उपलब्ध होगा.

Nokia 215 ब्लैक और ग्रीन कलर ऑप्शन में आता है. दूसरी तरफ, Nokia 225 ब्लैक, क्लासिक ब्लू और मेटालिक सैंड शेड कलर ऑप्शन में उपलब्ध है.

Nokia 215 और Nokia 225 दोनों डुअल सिम (नैनो) फोन हैं. दोनों के स्पेसिफिकेशन्स में समानता है. दोनों में सीरीज 30 प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड RTOS है. फोन्स में 2.4 इंच का QVGA डिस्प्ले दिया गया है. फोन में 128MB का ऑनबोर्ड स्टोरेज है जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 32GB तक बढ़ाया जा सकता है. कनेक्टिविटी के लिए फोन्स में 4G VoLTE, ब्लूटूथ 5.0, FM रेडियो, माइक्रो यूएसबी पोर्ट और 3.5mm का हेडफोन जैक मौजूद है. फोन में MP3 प्लेयर प्री-इंस्टॉल दिया जाएगा.

कंपनी ने दोनों फोन में 1,150mAh की रिमूवेबल बैटरी दी है. Nokia 215 और Nokia 225 124.7×51.0x13.7mm में उपलब्ध है. Nokia 215 का वजन 90.3 ग्राम है जबकि Nokia 225 90.1 ग्राम वजन के साथ उपलब्ध है.

फोन्स के कैमरा की बात करें, तो इनमें अंतर है. Nokia 225 में बैक पर 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा है जिससे फोटो खींच सकते हैं. वीडियो VGA रेजोल्यूशन में हैं. यह Nokia 215 में नहीं है.

