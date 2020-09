Nokia 2.4, Nokia 3.4 Launch: HMD ग्लोबल ने लॉन्च किए दो नए फोन, जानें कीमत और फीचर्स

Nokia 2.4, Nokia 3.4 Launched: HMD ग्लोबल ने लंबे समय के बाद नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है. फिनलैंड की कंपनी ने दो नए स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं- Nokia 2.4 और Nokia 3.4. इसके साथ कंपनी ने नए एक्ससरीज का भी एलान किया है जिसमें नोकिया पावर इयरबड और नोकिया पोर्टेबल वायररलेस स्पीकर शामिल है. कंपनी ने भारतीय बाजार में इन नए फोन की उपलब्धता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.

Nokia 3.4 तीन वेरिएंट में आता है- 3GB रैम + 32GB स्टोरेज, 3GB रैम + 64GB स्टोरेज और 4GB रैम + 64GB स्टोरेज. इसकी शुरुआती कीमत 159 EUR (लगभग 13,720 रुपये) है.

Nokia 2.4 इसके मुकाबले सस्ता है और इसकी कीमत 119 EUR (लगभग 10,270 रुपये) है. नोकिया का यह फोन दो वेरिएंट 2GB रैम + 32GB स्टोरेज और 3GB रैम + 64GB स्टोरेज में आता है.

Nokia 3.4 में 6.5 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले दी गई है. फोन में ऑक्टा-कोर क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 460 SoC प्रोसेसर मौजूद है. फोन की रैम में 3GB और 4GB का ऑप्शन है. फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है.

Nokia 3.4 32GB और 64GB स्टोरेज वेरिएंट में आता है. फोन में 4,000mAh की बैटरी है जो 10W चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

Moto E7 Plus India Launch: 5,000mAh की दमदार बैटरी; Redmi 9 Prime, Samsung Galaxy M11 से मुकाबला

Nokia 2.4 में 6.5 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले है. फोन में ऑक्टा-कोर मीडिया टेक हेलियो P22 SoC प्रोसेसर मौजूद है. फोन में 2GB और 3GB रैम ऑप्शन है. फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मौजूद है. फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है.

स्टोरेज 32GB और 64GB की है. फोन में 4,500mAh की बैटरी है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.