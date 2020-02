रेलवे स्टेशन पर अब नहीं मिलेगा Free WiFi, गूगल बंद करने जा रही है ये खास प्रोग्राम

रेल यात्री रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई (Free WiFi) सर्विस का लाभ अगले साल से नहीं उठा पाएंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि टेक दिग्गज गूगल (Google) ने 2020 तक भारत सहित पूरी दुनिया में अपने ‘स्टेशन’ प्रोग्राम को बंद करने का फैसला किया है. गूगल का कहना है कि बीते 5 साल में ऑनलाइन सर्विस पहले की तुलना में ​काफी आसान और सस्ती हुई है. गूगल का कहना है कि वह मौजूदा साइट्स से बाहर निकलने के लिए अपने पार्टनर्स के साथ काम कर रही है, जिससे कि आगे भी ये कम्यूनिटी के लिए उपयोगी बनी रहें.

2015 में गूगल ने भारतीय रेलवे (Indian Railways) और रेल टेल (RailTel) के साथ मिलकर भारत में ‘स्टेशन’ प्रोग्राम लॉन्च किया था. इस प्रोग्राम के तहत मध्य 2020 तक 400 से अधिक रेलवे स्टेशन पर फ्री और फास्ट सार्वजनिक वाईफाई सर्विस मुहैया कराना तय किया गया.

गूगल के वाइस प्रेसिडेंट (पेमेंट्स एंड नेक्स्ट बिलियन यूजर्स) सीजर सेनगुप्ता ने अपने ब्लॉग में लिखा, ”…लेकिन, हमने रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई उपलब्ध कराने के निर्धारित लक्ष्य को जून 2018 में ही पूरा कर लिया. इसके अलावा टेलिकॉम कंपनियों, आईएसपी और लोकल अथॉरिटी के साथ मिलकर देशभर में कई अन्य जगहों पर इस तरह की सर्विस शुरू की.” सेनगुप्ता ने कहा कि तब से अबतक ऑनलाइन सर्विस खासकर मोबाइल डेटा पूरी दुनिया में सस्ता और आसान हुआ है.

भारत के अलावा गूगल ‘स्टेशन’ सर्विस नाइजीरिया, थाईलैंड, फिलीपिंस, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में उपलध है. सेनगुप्ता ने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां प्रति एक जीबी मोबाइल डेटा पूरी दुनिया में सबसे सस्ता है.रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में भारत की मोबाइल डेटा की कीमत पिछले 5 साल में 95 फीसदी कम हुआ है और भारतीय यूजर्स का प्रति माह औसत डेटा कंजम्शन 10 जीबी हो गया है.

सेनगुप्ता ने कहा कि भारत सरकार की तरह कई दूसरी सरकारों ने भी हर व्यक्ति को सस्ता और तेज मोबाइल इंटरनेट सर्विस शुरू करने की पहल शुरू की.

