New Nokia 5310 Vs Old Nokia 5310: कितना बदला यह फीचर फोन, क्या मिला नया ?

Nokia 5310 भारत में लॉन्च हो गया है. यह नया फीचर फोन Nokia 5310 XpressMusic का वर्जन है, जो अगस्त 2017 में लॉन्च हुआ था. यह डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है और एक बार चार्ज करने पर इसमें 22 दिन की बैटरी लाइफ मिलती है. फोन में पहले से MP3 प्लेयर और वायरलेस FM रेडियो भी दिया जाता है. इसके अलावा नए नोकिया फोन में म्यूजिक की के साथ डुअल स्पीकर्स भी मौजूद हैं. आइए जानते हैं कि नया फोन Nokia 5310 XpressMusic से कैसे अलग है.

Nokia 5310 की भारतीय बाजार में कीमत 3,399 रुपये रखी गई है. फोन को देश में 23 जून से अमेजन और नोकिया ऑनलाइन स्टोर्स के जरिए खरीदा जा सकेगा. फोन प्री-बुकिंग के लिए नोकिया ऑनलाइन स्टोर्स पर प्री-बुकिंग के लिए आज से उपलब्ध है और 22 जुलाई से ऑफलाइन रिटेलर के जरिए इसकी बिक्री शुरू होगी.

दूसरी तरफ, पुराने Nokia 5310 XpressMusic की भारतीय बाजार में कीमत 4,999 रुपये थी.

अमेजन फायर टीवी स्टिक को टक्कर देने की तैयारी में गूगल, जल्द लाएगी नया डिवाइस

नया Nokia 5310 डुअल सिम (नैनो) फोन है जिसमें सीरीज 30 प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है. इस स्मार्टफोन में 2.4 इंच का QVGA डिस्प्ले 240×320 पिक्सल के साथ दिया गया है. फोन में मीडियाटेक MT6260A SoC प्रोसेसर के साथ 8MB की रैम है. फोन में 16MB का ऑनबोर्ड स्टोरेज है जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 32GB तक बढ़ाया जा सकता है. फोटो और वीडियो के लिए फोन में बैंक पर एक VGA कैमरा है.

कनेक्टिविटी के लिए फोन में ब्लूटूथ v3.0, माइक्रो यूएसबी पोर्ट और 3.5mm का हेडफोन जैक मौजूद है. इस स्मार्टफोन में वायरलेस एफएम रेडियो सपोर्ट भी है. एक रिमूवेबल बैटरी भी है जो 20 घंटे से ज्यादा का टॉकटाइम या 22 घंटे तक का स्टैंडबाय देता है. यह फोन 123.7×52.4×13.1mm और 88.2 ग्राम के साथ आता है.

पुराने Nokia 5310 XpressMusic में 2.1 इंच का डिस्प्ले था जिसका जो 240 x 320 पिक्सल के साथ दिया गया था. इसमें माइक्रो एसडी कार्ड के लिए एक अलग स्लॉट था दिया गया था. इसमे 30MB स्टोरेज मौजूद थी. इसके अलावा लाउडस्पीकर और 3.5mm ऑडियो जैक के साथ अलग से म्यूजिक बटन भी दिए गए थे. पुराने वर्जन में ब्लूटूथ 2.0 दिया गया था. नए फोन में एफएम रेडियो है जबकि पुराने में स्टीरियो एफएम रेडियो, RDS मौजूद थे.

इसके अलावा पुराने वेरिएंट में 860mAh बैटरी थी जिससे 300 घंटे तक स्टैंडबाय और 5 घंटे से ज्यादा टॉक टाइम मिलता था.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.