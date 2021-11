Netflix पर अब खेल सकेंगे गेम, अलग से पैसे देने की नहीं होगी जरूरत, यहां जानिए पूरी डिटेल

Netflix Game: वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर अब आप गेम भी खेल सकते हैं. नेटफ्लिक्स ने एंड्रॉयड डिवाइस वाले यूजर्स के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर मोबाइल गेम लॉन्च किया है. इसका मकसद कंटेंट स्ट्रीमिंग स्पेस में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच यूजर्स को प्लेटफॉर्म से जोड़े रखना है. इसके तहत पांच मोबाइल गेम्स को ग्लोबली लॉन्च किया गया है. यूजर्स को इसके लिए अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं होगी. ये पांच मोबाइल गेम हैं – Stranger Things: 1984 (BonusXP), Stranger Things 3: The Game (BonusXP), Shooting Hoops (Frosty Pop), Card Blast (Amuzo & Rogue Games), और Teeter Up (Frosty Pop).

नेटफ्लिक्स ने एक ब्लॉगपोस्ट में कहा, “हम दुनिया भर के यूजर्स के लिए मोबाइल पर नेटफ्लिक्स गेम लॉन्च करने को लेकर काफी उत्साहित हैं. आज से, दुनिया भर के नेटफ्लिक्स यूजर्स पांच मोबाइल गेम खेल सकते हैं. हम गेम्स की एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, जिसका फायदा हर किसी को मिलेगा.” यूजर्स को इन गेम्स को खेलने के लिए नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन की जरूरत होगी. इसके अलावा अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है. नेटफ्लिक्स ने यह भी कहा है कि गेम खेलने के दौरान यूजर्स को किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं दिखेगा.

ये मोबाइल गेम वर्तमान में Android डिवाइस पर उपलब्ध हैं. जब आप अपने नेटफ्लिक्स प्रोफाइल में लॉग इन करेंगे तो एंड्रॉयड मोबाइल फोन पर आपको एक डेडिकेटेड गेम्स रो और गेम टैब दिखाई देगा. यहां से आप किसी भी गेम को डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा, एंड्रॉयड टैबलेट पर भी इन गेम्स को खेला जा सकता है. इसमें आपको एक डेडिकेटेड गेम्स रो दिखाई देगा या आप ड्रॉप डाउन मेनू से अपने पसंदीदा गेम को डाउनलोड कर सकते हैं और खेल सकते हैं.

ये मोबाइल गेम उन सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं, जिनमें नेटफ्लिक्स अपनी सर्विस देता है. अगर आपकी भाषा वहां उपलब्ध नहीं है, तो गेम की डिफॉल्ट भाषा अंग्रेजी रहेगी. नेटफ्लिक्स ने अपने ब्लॉगपोस्ट में कहा, “हम जानते हैं कि पैरेंट्स के लिए चाइल्ड सेफ्टी कितना अहम है, इसलिए ये गेम्स बच्चों की प्रोफाइल पर उपलब्ध नहीं है. अगर आपने नेटफ्लिक्स पर एडल्ट प्रोफाइल को बच्चों से दूर रखने के लिए पिन सेट किया हुआ है, तो नेटफ्लिक्स में लॉग इन करने और डिवाइस पर गेम खेलने के लिए भी इसी पिन की जरूरत होगी.

