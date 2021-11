Netflix Games for iOS: नेटफ्लिक्स पर android के साथ ही अब iOS यूजर भी खेल सकेंगे गेम, जानें क्या है इसका पूरा प्रोसेस

Netflix Games for iOS: नेटफ्लिक्स की मोबाइल गेमिंग सर्विस को iOS यूजर्स के लिए भी लॉन्च कर दिया गया है. महज एक हफ्ते पहले ही इसे एंड्रॉयड यूजर्स के लिए रिलीज किया गया था. नेटफ्लिक्स ने कहा था वे इसके आईओएस वर्जन पर काम कर रहे हैं, तभी से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि इसे जल्द ही आईओएस यूजर्स के लिए भी लॉन्च किया जा सकता है. नेटफ्लिक्स के इस अपडेट के बाद आईओएस यूजर्स ऐप पर मूवी और टेलीविजन देखने के अलावा गेम भी खेल सकेंगे. यूजर्स को इन गेम्स को खेलने के लिए नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन की जरूरत होगी. इसके अलावा अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है. नेटफ्लिक्स ने यह भी कहा है कि गेम खेलने के दौरान यूजर्स को किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं दिखेगा. गेम को नेटफ्लिक्स ऐप के जरिए आईफोन और आईपैड दोनों पर खेला जा सकता है.

Netflix पर अब खेल सकेंगे गेम, अलग से पैसे देने की नहीं होगी जरूरत, यहां जानिए पूरी डिटेल

बच्चे नहीं खेल पाएंगे ये गेम

जानकारी के अनुसार बच्चे इन गेम्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, यानी इसे केवल एडल्ट प्रोफाइल पर ही एक्सेस किया जा सकेगा. प्रोफ़ाइल तक बच्चों को पहुंचने से रोकने के लिए आपको एक पिन सेट करना होगा. आईओएस यूजर्स के लिए मोबाइल गेमिंग सर्विस को रिलीज करने की घोषणा मंगलवार रात को ट्विटर के ज़रिए की गई है. ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने कहा है कि बुधवार से दुनिया भर के यूजर्स के लिए यह सुविधा शुरू हो जाएगी. फिलहाल पांच मोबाइल गेम्स को यूजर्स के लिए रिलीज किया गया है – Stranger Things: 1984 (BonusXP), Stranger Things 3: The Game (BonusXP), Shooting Hoops (Frosty Pop), Card Blast (Amuzo & Rogue Games), और Teeter Up (Frosty Pop).

Netflix Games is coming to iOS! Starting tomorrow, you can access Netflix Games through the Netflix app on any mobile device, anywhere in the world. pic.twitter.com/LoHYFi4xBX

ऐसे कर सकते हैं गेम को एक्सेस

अगर आप अपने नेटफ्लिक्स पर इन गेम्स को खेलना चाहते हैं तो यहां हमने इसकी प्रक्रिया के बारे में बताया है. इन गेम्स को भले ही नेटफ्लिक्स ने पेश किया है लेकिन इन्हें नेटफ्लिक्स ऐप के भीतर नहीं खेला जा सकता. आप इन्हें ऐप के ज़रिए डाउनलोन कर सकते हैं.

(Article: Bulbul Dhawan)

