Netflix अब हिंदी भाषा में भी उपलब्ध, ऐसे करें इस्तेमाल

भारत में अपने कारोबार को प्रोत्साहन देते हुए नेटफ्लिक्स ने हिंदी में अपने यूजर इंटरफेस को लॉन्च किया है. देश में कंपनी के सब्सक्राइबर्स की संख्या बहुत बड़ी है. नेटफ्लिक्स के यूजर इंटरफेस में हिंदी को भाषा के तौर पर पेश करना कंपनी की ओर से इस तरह का पहला कदम है. नेटफ्लिक्स डिजिटल स्ट्रीमिंग में प्रमुख नामों में से एक है जिसे चार साल पहले भारत में लॉन्च किया गया था.

नेटफ्लिक्स ने कहा कि उसका हर भाग जिसमें साइन अप, टाइटल नेम, सर्च और पेमेंट अब हिंदी भाषा में उपलब्ध होगा. यह सभी ऐप और डिवाइसेज पर होगा जिसमें मोबाइल फोन, कंप्यूटर और टीवी शामिल है.

हिंदी में बदलने के लिए यूजर्स को Manage Profiles > Language पर जाना होगा. भाषा की सेटिंग्स प्रोफाइल-केंद्रित हैं और यह नेटफ्लिक्स के लिए भी है. इसलिए आपको इससे दूसरे यूजर्स को प्रभावित होने को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है.

नेटफ्लिक्स ने एक बयान में कहा कि नेटफ्लिक्स मेंबर्स अपने डेस्कटॉप, टीवी या मोबाइल ब्राउजर पर ‘Manage Profiles’ सेक्शन के तहत दिए भाषा के ऑप्शन से हिंदी यूजर इंटरफेस को स्विच कर सकते हैं. नेटफ्लिक्स पर मेंबर्स हर अकाउंट में पांच प्रोफाइल तक सेटअप कर सकते हैं. और प्रत्येक प्रोफाइल की अपनी भाषा की सेटिंग हो सकती है.

नेटफ्लिक्स ने भारत में अपने सब्सक्राइबर्स के लिए यूजर इंटरफेस में हिंदी के इस्तेमाल को भाषा के माध्यम के तौर पर सीमित नहीं किया है. इसके आगे दुनिया भर में सब्सक्राइबर्स को संचालन की भाषा को हिंदी में बदलने का विकल्प मिलेगा.

नेटफ्लिक्स अब तक 26 दूसरी भाषाओं में काम कर रहा है जैसे इंटालियन, जापानी, कोरियन, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Swahili, Thai, Turkish, Swedish, Bahasa Indonesia, चीनी, Czech, Danish, Dutch, अंग्रेजी, Finnish, फ्रेंच, जर्मन, Greek, Hebrew, Hungarian आदि.

