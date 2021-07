Netflix पर जल्द मिलेगा वीडियो गेम खेलने का मौका, सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए कंपनी का बड़ा फैसला

Netflix Video Games: इस साल 2021 के शुरुआती छह महीने में ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स की संख्या पिछले आठ साल में सबसे धीमी गति से बढ़े हैं. अब लोगों को आकर्षित करने के लिए Netflix अपने प्लेटफॉर्म पर वीडियो गेम्स की भी सुविधा देने जा रहा है. मंगलवार को नेटफ्लिक्स ने अपने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि वीडियो गेम्स का फीचर वर्तमान सब्सक्रिप्शन प्लान में जोड़ा जाएगा और इसके लिए ग्राहकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा. हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह सेवा कब शुरू होगी और नेटफ्लिक्स किस प्रकार के गेम डेवलप कर रही है.

नेटफ्लिक्स के हालिया अर्निंग्स रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल-जून 2021 तिमाही में कंपनी से 15 लाख सब्सक्राइबर जुड़े हैं. यह कंपनी के मैनेजमेंट के अनुमान से अधिक है लेकिन हालिया वर्षों की ग्रोथ रेट से बहुत कम है. इस साल के शुरुआती छह महीनों जनवरी-जून 2021 में कंपनी ने 55 लाख सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं जोकि 2013 के बाद से नेटफ्लिक्स का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है. 2013 वह समय था जब कंपनी कंपनी ओरिजिनल प्रोग्राम लाने की तैयारी कर रही थी. अब कंपनी वीडियो गेम्स के जरिए एक और बड़ा कदम उठा रही है. कंपनी ने इसके लिए एक वीडियो गेम एग्जेक्यूटिव माइक वेर्डू को हायर किया है जिनका काम इस फील्ड में अवसरों को एक्सप्लोर करना है.

नेटफ्लिक्स के चीफ प्रॉडक्ट ऑफिसर ग्रेग पीटर्स के मुताबिक कंपनी का फोकस अभी मोबाइल गेम्स पर है. इसके बाद इसे कंसोल्स और टीवी सेट्स के लिए भी लाया जाएगा. इस साल सब्सक्राइबर जोड़ने की धीमी रफ्तार के बावजूद कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग सर्विस बनी हुई है. नेटफ्लिक्स का इस फील्ड में मुकाबला वॉल्ट डिज्नी, एचबीओ, अमेजन और एप्पल से है. जून 2021 तक नेटफ्लिक्स के दुनिया भर में 20.9 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं.

