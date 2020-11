भारत में Motorola ला रही है सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन; लॉन्च डेट, प्राइस, फीचर्स की डिटेल

मोटोरोला (Motorola) 30 नवंबर को भारत में Moto G 5G को लॉन्च करेगी. लेनेवो के स्वामित्व वाली कंपनी ने गुरुवार को यह एलान किया. मोटोरोला ने दावा किया है कि Moto G 5G भारत का सबसे किफायती 5G स्मार्टफोन होगा जिसका मतलब हुआ कि इसकी कीमत OnePlus Nord से कम होगी, जो वर्तमान में है. OnePlus Nord की भारतीय बाजार में कीमत 24,999 रुपये से शुरू है.

हालांकि, Moto G 5G भारत में मोटोरोला का पहला 5G फोन नहीं होगा. वह Razr 5G है हालांकि, कम कीमत पर ज्यादातर लोग नए फोन को खरीद पाएंगे, जो ग्राहकों को आकर्षित करेगा. Moto G 5G यूरोप के चुनिंदा बाजारों में उपलब्ध है. फोन हाल ही में आधिकारिक तौर पर आया था जिसकी कीमत 299.99 यूरो (लगभग 26,500 रुपये) रखी गई है.

फोन में 6.7 इंच का 1080p+ IPS LCD डिस्प्ले 20:9 अस्पेक्ट रेश्यो के साथ मौजूद है. स्मार्टफोन में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर दिया गया है. फोन में 6GB की रैम और 128GB तक का स्टोरेज मिलेगा. स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है. फोन में एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसके अलावा मोटोरोला के फोन में 5,000mAh की बैटरी है जो 20W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी.

फोन के कैमरा की बात करें, तो Moto G 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है. इसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मौजूद होगा. फोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा रहेगा.

Moto G 5G एकमात्र 5G फोन नहीं है जो भारत में आने वाले दिनों में लॉन्च होगा. वीवो भी Vivo V20 Pro 5G को लाने की तैयारी कर रहा है. हालांकि, कंपनी इसकी कीमत के बारे में कुछ बता नहीं रही है. इस सीरीज के पहले लॉन्च हुए फोन्स को देखते हुए इसकी कीमत करीब 30,000 रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है.

