Motorola Razr 5G Launch: मोटोरोला का नया फोल्डेबल स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, कीमत 1.25 लाख रु; जानें ऐसा क्या खास

Motorola Razr 5G Launched in India: मोटोरोला (Motorola) का नया फोल्डेबल स्मार्टफोन Razr 5G भारत में लॉन्च हो गया है. यह मौजूदा Motorola Razr के सक्सेसर के तौर पर पेश किया गया है. Motorola Razr 5G एक अलग “Quick View” डिस्प्ले के साथ आया है, जिसमें आप नोटिफिकेशन आदि को देख सकते हैं. Motorola Razr 5G के 8 जीबी रैम+256 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत भारत में 1,24,999 रुपये रखी गई है. इस फोल्डेबल स्मार्टफोन को पोलिश ग्रेफाइट कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. इसकी प्री-बुकिंग आज से ही शुरू हो रही है. फोन की सेल सभी रिटेल स्टोर्स और Flipkart पर 12 अक्टूबर से शुरू होगी.

HDFC Bank क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड EMI ट्रांजेक्शन के जरिए Motorola Razr 5G खरीदने वालों को 10,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट/कैशबैक प्राप्त होगा. इसके अलावा HDFC बैंक समेत सभी दिग्गज बैंकों के साथ 12 माह तक​ नो कॉस्ट EMI की सुविधा भी दी जा रही है. जियो ग्राहकों को इसके अलावा 4,999 रुपये के एनुअल प्लान के साथ डबल डेटा और डबल वैलिडिटी बेनेफिट भी प्राप्त होगा, जिससे उन्हें 14997 रुपये तक की बचत होगी. जियो इस स्मार्टफोन के साथ बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के एक साल की अनलिमिटेड सर्विस भी प्रदान कर रही है.

फोन की क्विक व्यू इंटरैक्टिव स्क्रीन यानी सेकेंडरी स्क्रीन के जरिए यूजर्स फोन को फ्लिप ओपन किए बिना फोन में आई नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, फेवरिट कॉन्टैक्ट को कॉल कर सकते हैं, मैसेज का तुरंत रिप्लाई कर सकते हैं, म्यूजिक ऐप्स एक्सेस कर सकते हैं व नेविगेशन का इस्तेमाल करने जैसे कई काम कर सकते हैं.

फोन में क्वाड पिक्सल टेक्नोलॉजी के साथ f/1.7 अपर्चर वाला 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा दिया गया है. साथ में ऑप्टिकल इमेज स्टेब्लाइजेशन (OIS) और लेसर ऑटोफोकस टेक्नोलॉजी भी है. फोन का प्राइमरी कैमरा सेकेंडरी स्क्रीन के फ्लिप पैनल के टॉप पर स्थित है, जिसकी वजह से यूजर्स इस कैमरा का इस्तेमाल सेल्फी लेने के लिए भी कर सकते हैं. इस कैमरे से सेल्फी तभी ले सकेंगे जब फोन फोल्ड होगा.

इसके अलावा सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में f/2.2 अपर्चर के साथ 20 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है. यह फोल्डेबल फोन की स्क्रीन पर नॉच डिजाइन के साथ स्थित है. दोनों ही कैमरा 60fps या 30fps पर फुल-एचडी वीडियो, 120fps पर स्लो-मोशन फुल एचडी वीडियो और 240fps पर स्लो मोशन एचडी वीडियो कैप्चर को सपोर्ट करते हैं.

