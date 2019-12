भारत में जल्द लॉन्च होगा Motorola Razr (2019); कंपनी ने जारी किया टीजर, Samsung Galaxy Fold और Huawei Mate X से होगा मुकाबला

Motorola Razr (2019) जल्द ही भारत में जल्द ही लॉन्च होगा. यह Lenovo के स्वामित्व वाली कंपनी की ओर से एक फोल्डेबल फोन है. Motorola ने इस फोन के भारत लॉन्च का टीजर ट्वीट किया है. Motorola Razr (2019) का ग्लोबल लॉन्च पिछले महीने हुआ और यह अमेरिका में बिक्री के लिये जनवरी से उपलब्ध होगा. इस स्मार्टफोन का बाजार में मुकाबला Samsung Galaxy Fold और Huawei Mate X से रहेगा. इसमें बेहतरीन स्क्रीन के अलावा क्विक व्यू पैनल और गूगल असिस्टेंट मौजूद है.

Motorola India के ट्वीट में कहा गया है कि Motorola Razr (2019) भारत में जल्द ही लॉन्च होगा. हालांकि, इसमें लॉन्च की तारीख या कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. नवंबर में फोन के ग्लोबल लॉन्च के बाद से कंपनी ने अपनी भारत की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन पेज की शुरुआत की है जिस पर इच्छुक ग्राहक फोन के बारे में अपडेट लेने के लिये साइन अप कर सकते हैं.

The iconic #motorolarazr that’s built to match your style. Get ready to #feeltheflip of #razr , soon in India. Register now and #bethefirst to know all about it. https://t.co/PEWSO8uzsQ pic.twitter.com/7J3tAONIBy

हालांकि, कंपनी ने भारतीय बाजार में Motorola Razr (2019) की कीमत का एलान नहीं किया है लेकिन अमेरिका में इसकी घोषित कीमत के आसपास ही भारत में इसकी कीमत रहने की उम्मीद है. इस स्मार्टफोन की कीमत 1,499 डॉलर (लगभग 1,06,000 रुपये) होने की उम्मीद है जो Samsung Galaxy Fold जिसकी कीमत 1,980 डॉलर (लगभग 1,40,000 रुपये) है, उससे कम है.

Audi और BMW की कारों से भी महंगे हैं ये मोबाइल फोन; करोड़ों में है कीमत, जानें इनकी खासियत

Motorola Razr (2019) को जो उसके प्रतिद्वंद्वी फोल्डेबल स्मार्टफोन्स से अलग बनाता है, वह है इसमें मौजूद 6.2 इंच का OLED HD+ डिस्पले 21:9 के एक्सपेक्ट रेश्यो मौजूद है जो आधा फोल्ड करता है. फोल्ड होने की स्थिति में 2.7 इंच का क्विक व्यू डिस्पले है जिससे सेल्फी ली जा सकती है और नोटिफिकेशन देखे जा सकते हैं.

इस स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 710 SoC है जिसके साथ इसमें 6GB की रैम दी गई है. स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा सेंसर f/1.7 के लेंस के साथ है. इसके अलावा डिस्पले नॉच पर 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा मौजूद है. इसके अलावा फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया होगा. इस स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 9 पाई रन होता है. Razr (2019) में 2,510mAh की बैटरी मौजूद है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.