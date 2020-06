Motorola One Fusion+ भारत में 16 जून को होगा लॉन्च, फ्लिपकार्ट पर आया टीजर

Motorola One Fusion+ भारत में 16 जून को लॉन्च होगा. फ्लिपकार्ट के टीजर पेज से यह जानकारी मिलती है. फोन को लेनोवो के स्वामित्व वाली स्मार्टफोन कंपनी ने कई ट्वीट्स में टीजर दिया था लेकिन अब ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने इस बात को कन्फर्म किया है कि यह फोन मंगलवार को लॉन्च होगा. Motorola One Fusion+ को कुछ दिन पहले यूरोप में पेश किया गया था और अब यह भारतीय बाजार में आने वाला है. यह फोन बैक पर पॉप-अप कैमरा और क्वॉड कैमरा सेटअप के साथ आता है.

Motorola One Fusion+ के टीजर पेज से पता चलता है कि यह फोन 16 जून को लॉन्च होगा. लॉन्च की तारीख के अलावा यह भी कन्फर्म हुआ है कि यह फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगा, हालांकि, इसे किसी दूसरी जग भी उपलब्ध कराया जा सकता है. इससे यह भी पता चलता है कि फोन दो कलर ऑप्शन में आएगा जो यूरोप के समान है- ट्विलाइट ब्लू और मूनलाइट व्हाइट.

भारतीय बाजार में इसकी कीमत के बारे में अगले हफ्ते बताया जा सकता है. कीमत यूरोप में इसकी कीमत के आसपास होने की उम्मीद है. यूरोपीय बाजार में फोन की कीमत 299 यूरो (लगभग 25,400 रुपये) इसके 6GB+128GB मॉडल के लिए होगी.

यह एक डुअल सिम (नैनो) फोन है जिसमें एंड्रॉयड 10 मौजूद है. फोन में 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले 19.5:9 अस्पेक्ट रेश्यो और 395ppi पिक्सल डेनसिटी के साथ है. इसके अलावा फोन में स्नैपड्रैगन 730 SoC प्रोसेसर है. इस स्मार्टफोन में 6GB की रैम और 128GB का स्टोरेज दिया गया है. फोन में माइक्रो एसडी कार्ड है जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है.

इसके अलावा स्मार्टफोन में 5,000mAh की बैटरी 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ उपलब्ध है, जिसका दो दिन तक चलने का दावा है. कनेक्टिविटी के लिए फोन में ब्लूटूथ v5, वाईफाई 802.11 ac, GPS, 3.5mm का ऑडियो जैक, यूएसबी टाइप सी पोर्ट है. फोन में रियर फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है. इसके साथ गूगल असिस्टेंट बटन है. यह फोन 162.9×76.9×9.6mm और 210 ग्राम वजन के साथ आता है.

फोन के बैक में क्वॉड रियर कैमरा हैं. इनमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा f/1.8 अपर्चर के साथ है. इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा f/2.2 अपर्चर के साथ, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा f/2.4 अपर्चर के साथ, 2 मेगापिक्सल का कैमरा f/2.4 अपर्चर के साथ मौजूद है. फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है.

