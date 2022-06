Motorola G42 भारत में 4 जुलाई को होगा लॉन्च, 50MP कैमरे के साथ कम कीमत में मिलेंगे कमाल के फीचर्स

Moto G42 को हाल ही में ब्राजील में लॉन्च किया गया था और भारत में भी इसे समान फीचर्स के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है.

Motorola 4 जुलाई को भारत में अपने किफायती स्मार्टफोन Motorola G42 को लॉन्च करने जा रही है.

Motorola G42: स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Motorola 4 जुलाई को भारत में अपने किफायती स्मार्टफोन Motorola G42 को लॉन्च करने जा रही है. Moto G42 को हाल ही में ब्राजील में लॉन्च किया गया था और भारत में भी इसे समान फीचर्स के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है. ब्राजील में Motorola G42 की शुरुआती कीमत BRL 1,699 है जो कि मोटे तौर पर 25,500 रुपये के बराबर है. आइए जानते हैं कि इस स्मार्टफोन को किन खूबियों के साथ लॉन्च किया जा सकता है. 2022 Maruti Suzuki Brezza कल होगी लॉन्च, जानिए संभावित कीमत समेत तमाम खूबियां MOTOROLA G42 में हो सकते हैं ये फीचर्स Moto G42 स्मार्टफोन 6.4-इंच 1080p AMOLED डिस्प्ले के साथ सेंटर में एक होल पंच कटआउट के साथ आता है. इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 चिप दिया गया है. फोन एंड्रॉयड 12 पर बेस्ड है और इसमें डॉल्बी एटमॉस प्लेबैक सपोर्ट के साथ स्टीरियो स्पीकर मिलता है.

फोटोग्राफी के लिए, Moto G42 में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें पीछे की तरफ 50MP का मेन सेंसर दिया गया है. आगे की तरफ, इसमें 16MP का सेल्फी शूटर है.

फोन में 20W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी दी गई है. यह दो कलर ऑप्शन में आएगा- अटलांटिक ग्रीन और मेटैलिक रोज. Moto G42 को IP52 रेटिंग मिली है.

फ्लिपकार्ट पर फोन की प्रोडक्ट लिस्ट के अनुसार, भारत में आने वाला मोटोरोला G42 वैरिएंट 64GB स्टोरेज के साथ आएगा. इसे 1TB तक एक्सपेंड किया जा सकता है. Mohammed Zubair arrested: आल्टन्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर यूएन की प्रतिक्रिया, ट्वीट के लिए जेल भेजने को बताया गलत क्या हो सकती है कीमत Moto G42 की कीमत Moto G52 से थोड़ी कम हो सकती है, जिसे 14,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था. बता दें कि Moto G52 में 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.6-इंच 1080p pOLED डिस्प्ले है. फोन में एक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 चिप है जिसे 6GB रैम और 128GB uMCP (UFS- बेस्ड मल्टीचिप पैकेज) स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है. इसे 1TB तक बढ़ाया जा सकता है. इसमें 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी है. कैमरों की बात करें तो Moto G52 में पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP का मेन, 8MP का अल्ट्रा-वाइड-एंगल और दूसरा 2MP का मैक्रो सेंसर है. आगे की तरफ, Moto G52 में 16MP का सेल्फी कैमरा है.

