Motorola Edge और Edge+ लॉन्च; 108 मेगापिक्सल का कैमरा मौजूद, जानें कीमत और फीचर्स

मोटोरोला (Motorola) ने Moto Razr लॉन्च करने के बाद अपने फ्लैगशिप फोन RAZR 2020 का एलान किया था. अब कंपनी ने नई सीरीज को लॉन्च किया है. इस सीरीज में दो फोन हैं- Motorola Edge और Edge+. इन दोनों स्मार्टफोन्स के खास फीचर्स में 3D कर्व्ड edge डिस्प्ले, एक होल पंच कैमरा और 5G सपोर्ट शामिल है.

Motorola Edge+ की कीमत 999 अमेरिकी डॉलर (लगभग 76,400 रुपये) इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की है. इसकी बिक्री 14 अप्रैल से अमेरिका में शुरू होगी. Motorola Edge की कीमतों के बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है. भारतीय बाजार में इन स्मार्टफोन्स की उपलब्धता के बारे में भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है.

इस स्मार्टफोन में 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ और 3D कर्व्ड ऐज के साथ है. फोन में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर के साथ 5G का सपोर्ट है. यह फोन 6GB की रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा जिसे माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है.

यह स्मार्टफोन IP54 रेटिंग के साथ आता है. इसमें गूगल का एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है. इसके अलावा फोन में 4,500mAh की बैटरी 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ है.

Edge में बैक पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 64 मेगापिक्सल के प्राइमेरी सेंसर के साथ 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड एंगल सेंसर और 8 मेगापिक्सल का टेलिफोटो लेंस है. फोन के फ्रंट में सेल्फी के लिए 25 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है.

इसमें भी 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस OLED डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ है. यह भी 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है. इस स्मार्टफोन में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर के अलावा 12GB की रैम और 256GB का स्टोरेज है. इसमें गूगल का एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसके अलावा 5,000mAh की बैटरी है जो 18W फास्ट वायर्ड चार्जिंग और 15W फास्ट वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

Edge+ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है. इसमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का टेलिफोटो लेंस और 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर है. फ्रंट पर सेल्फी के लिए 25 मेगापिक्सल का कैमरा है.

