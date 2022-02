Motorola Edge 30 Pro स्मार्टफोन लॉन्च, मिलेगा 60MP का सेल्फी कैमरा, जानें कीमत समेत पूरी डिटेल

Edge 30 Pro की कीमत 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वर्जन के लिए 49,999 रुपये है. यह 4 मार्च से फ्लिपकार्ट और प्रमुख ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध होगा.

Motorola Edge 30 Pro: स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी मोटोरोला (Motorola) ने आज अपने नए स्मार्टफोन मोटो एज 30 प्रो (Moto Edge 30 Pro) को लॉन्च किया है. भारत में Moto Edge 30 Pro की कीमत 49,999 रुपये है और यह 4 मार्च से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा. यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 चिप के साथ आता है. इसके अलावा, इस स्मार्टफोन में 60MP सेल्फी कैमरा और 68W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है. फोटोग्राफी के लिए एज 30 प्रो में पीछे की तरफ तीन कैमरे हैं. इसमें एक 50MP मेन कैमरा (f / 1.9 OIS), 50MP अल्ट्रावाइड और दूसरा 2MP डेप्थ कैमरा है. इसके साथ ही, फ्रंट में 60MP का सेल्फी कैमरा भी मिलता है. iQOO 9, iQOO 9 Pro और iQOO 9 SE स्मार्टफोन्स भारत में लॉन्च, क्या है कीमत और दूसरी जरूरी डिटेल्स मोटोरोला एज 30 प्रो की भारत में कीमत और उपलब्धता Edge 30 Pro की कीमत 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वर्जन के लिए 49,999 रुपये है. यह 4 मार्च से फ्लिपकार्ट और प्रमुख ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध होगा. यह फोन दो रंगों में आएगा- Cosmos Blue and Stardust White. एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूजर्स सीमित अवधि में फ्लिपकार्ट पर 5,000 रुपये के इंस्टैंट डिस्काउंट और रिटेल स्टोर पर 5,000 रुपये कैशबैक का फायदा उठा सकते हैं. इसका मतलब है कि डिस्काउंट के साथ इस स्मार्टफोन को 44,999 में खरीदा जा सकता है. मोटोरोला सभी प्रमुख बैंकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 3, 6 और 9 महीनों में एज 30 प्रो की खरीद पर नो-कॉस्ट ईएमआई की भी पेशकश करेगा. Vivo V23e 5G भारत में लॉन्च, मिलेगा 44MP का सेल्फी कैमरा, जानें कीमत समेत पूरी डिटेल Motorola Edge 30 Pro में मिलेंगे कई बेहतरीन फीचर्स Moto Edge 30 Pro में ग्लास बैक है. यह कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है. इसके साइड्स प्लास्टिक से बने हैं, जबकि सामने की तरफ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 मिलता है.

इस स्मार्टफोन में 6.7 इंच का 10-बिट OLED डिस्प्ले है जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट और होल पंच कटआउट है. इसमें HDR10+ प्लेबैक सपोर्ट भी है.

इसमें आपको एक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 चिप मिलता है जिसे 8GB LPDDR5 रैम और 128GB UFS3.1 स्टोरेज के साथ जोड़ा जाता है. यह एक्सपेंडेबल नहीं है. इसमें सॉफ्टवेयर Android 12 भी है.

फोटोग्राफी के लिए एज 30 प्रो में पीछे की तरफ तीन कैमरे हैं. इसमें एक 50MP मेन कैमरा (f / 1.9 OIS), 50MP अल्ट्रावाइड और दूसरा 2MP डेप्थ कैमरा है. एज 30 प्रो में 8K रिकॉर्डिंग (@24fps) की जा सकती है. फ्रंट में 60MP का सेल्फी कैमरा है.

इस स्मार्टफोन में 4,800mAh की बैटरी है जिसमें 68W फास्ट टर्बोपावर वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग है.

