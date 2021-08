Motorola Edge 20, Motorola Edge 20 Fusion: 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8GB तक की रैम

Motorola Edge 20, Motorola Edge 20 Fusion Launched in India: मोटोरोला ने मंगलवार को भारत में अपने दो नए स्मार्टफोन Motorola Edge 20 और Motorola Edge 20 Fusion लॉन्च किए हैं. इन स्मार्टफोन्स के मेन फीचर्स में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है. दोनों को डस्ट और वाटर रसिस्टेंस के लिए IP52 सर्टिफिकेशन मिला है. Motorola Edge 20 का भारतीय बाजार में मुकाबला OnePlus Nord 2, Vivo V21 और Samsung Galaxy A52 से रहेगा. जबकि Motorola Edge 20 Fusion को OnePlus Nord CE, Samsung Galaxy M42 और Mi 10i से टक्कर मिलेगी.

Motorola Edge 20 की भारतीय बाजार में कीमत 29,999 रुपये इसके 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है. यह खरीदारी के लिए 24 अगस्त को दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट और दूसरे बड़े रिटेल स्टोर्स के जरिए उपलब्ध होगा.

दूसरी तरफ, Motorola Edge 20 Fusion की कीमत 21,499 रुपये 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है. जबकि फोन के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट को 22,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. फोन की बिक्री 27 अगस्त को दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट और बड़े रिटेल स्टोर्स के जरिए शुरू होगी.

यह डुअल सिम (नैनो) फोन है, जिसमें एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है. इसमें 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस OLED मैक्स विजन डिस्प्ले 20:9 अस्पेक्ट रेश्यो के साथ दिया गया है. डिस्प्ले में प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग ग्लास 3 प्रोटेक्शन है. स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 778G SoC प्रोसेसर मौजूद है.

इसमें 8GB की रैम और 128GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज मौजूद है. कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, 4G LTE, वाईफाई 6, ब्लूटूथ v5.2, GPS/ A-GPS, NFC और एक यूएसबी टाइप सी पोर्ट दिया गया है.

फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर और 16 मेगापिक्सल का सेंसर शामिल है. इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

Facebook Messenger पर अब वॉयस और वीडियो कॉल के लिए मिलेगी पूरी प्राइवेसी, Instagram पर भी नए फीचर की टेस्टिंग

यह भी डुअल सिम (नैनो) फोन है, जिसमें एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है. इसमें 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस OLED मैक्स विजन डिस्प्ले 20:9 अस्पेक्ट रेश्यो और 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ है. स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक Dimensity 800U 5G SoC प्रोसेसर दिया गया है. इसमें 8GB तक की रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज है. कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, 4G LTE, वाईफाई 6, ब्लूटूथ v5.2, GPS/ A-GPS, NFC और एक यूएसबी टाइप सी पोर्ट दिया गया है.

Motorola Edge 20 Fusion में 5,000mAh की बैटरी TurboPower 30 फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ है. फोन 166x76x8.25mm और 185 ग्राम वजन के साथ आता है.

फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल का सेंसर शामिल है. इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.