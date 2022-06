Motorola E32s, Redmi 10A और Poco C31 में कौन सा स्मार्टफोन है बेस्ट, जानिए कीमत और फीचर्स से जुड़ी तमाम डिटेल

यहां हमने Moto E32s, Redmi 10A और Poco C31 को आपस में कंपेयर किया है. आइए देखते हैं कि इन तीनों स्मार्टफोन में आपके लिए कौन सा बेस्ट है.

स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी मोटोरोला ने भारत में अपने नए स्मार्टफोन Moto E32s को लॉन्च कर दिया है.

Motorola E32s versus Redmi 10A versus Poco C31: स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी मोटोरोला ने भारत में अपने नए स्मार्टफोन Moto E32s को लॉन्च कर दिया है. इस बजट स्मार्टफोन में फास्ट 90Hz डिस्प्ले, Helio G37 चिप और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा, इसमें 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी दी गई है. भारत में Motorola E32s की कीमत 8,999 रुपये से शुरू होती है. यहां हमने Moto E32s को Redmi 10A और Poco C31 के साथ कंपेयर किया है. आइए देखते हैं कि इन तीनों स्मार्टफोन में आपके लिए कौन सा बेस्ट है. डिजाइन तीनों फोन पूरी तरह से प्लास्टिक से बने हैं. हालांकि इनके फीचर्स में अंतर हैं. Moto E32s में IP52 की ऑफिशियल IP रेटिंग के साथ वाटर-रिपेलेंट डिज़ाइन है. कंपनी Moto E32s में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट रीडर भी प्रोवाइड करता है. Poco C31 में एक रियर-माउंटेड फिंगरप्रिंट रीडर है जबकि Redmi 10A बिना किसी फिंगरप्रिंट रीडर के आता है. Poco C31 और Redmi 10A, दोनों में माइक्रो-यूएसबी पोर्ट हैं और इनमें किसी भी तरह की IP रेटिंग नहीं है. GDP Growth in FY23: एसबीआई रिसर्च ने बढ़ाया जीडीपी ग्रोथ का अनुमान, ब्याज दरों में बढ़ोतरी और महंगाई में कमी के भी आसार डिस्प्ले Moto E32s में 720p रेजोल्यूशन और 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.5-इंच IPS LCD डिस्प्ले है. मोटोरोला का कहना है कि पैनल पांडा ग्लास द्वारा प्रोटेक्टेड है. (जिसे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के समान होने का दावा किया गया है.) फोन में सेंटर में होल पंच कटआउट दिया गया है. Poco C31 में 720p रेजोल्यूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.53-इंच IPS LCD डिस्प्ले है. पैनल पांडा ग्लास द्वारा प्रोटेक्टेड है. फोन में वाटरड्रॉप स्टाइल नॉच है. Redmi 10A 6.53-इंच TFT डिस्प्ले के साथ 720p रेजोल्यूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. स्क्रीन प्रोटेक्शन का उल्लेख नहीं किया गया है. यहां भी आपको वॉटरड्रॉप-स्टाइल नॉच मिलता है. प्रोसेसर: Moto E32s में MediaTek Helio G37 चिप दिया गया है. Poco C31 में Helio G35 है. वहीं, Redmi 10A स्मार्टफोन Helio G25 चिप के साथ आता है. रैम स्टोरेज: तीनों फोन 3GB/32GB और 4GB/64GB कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं. सॉफ्टवेयर: Moto E32s स्मार्टफोन में Android 12 का नियर स्टॉक वर्जन है और इसमें 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलता है. Redmi 10A स्मार्टफोन में Android 11 पर बेस्ड MIUI 12.5 है. Poco C31 में Android 10-बेस्ड MIUI है. रियर कैमरा सेटअप Moto E32s में पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें एक 16MP मेन और दो 2MP कैमरे हैं, जिसमें से एक मैक्रोज़ के लिए और दूसरा डेप्थ सेंसिंग के लिए है. Poco C31 में पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 13MP मेन और दो 2MP का कैमरा है, जिसमें एक डेप्त के लिए और दूसरा मैक्रोज़ के लिए है. Redmi 10A में रियर पर सिंगल 13MP कैमरा है. फ्रंट कैमरा: Moto E32s में 8MP का फ्रंट कैमरा है. वहीं, Poco C31 और Redmi 10A दोनों में 5MP का सेल्फी शूटर है. बैटरी कैपिसिटी और फास्ट चार्जिंग: तीनों फोन 5,000mAh की बैटरी के साथ आते हैं. Moto E32s में 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है लेकिन इसमें 10W चार्जर दिया गया है. Poco C31 और Redmi 10A स्मार्टफोन 10W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. WhatsApp लेकर आ रहा है कमाल का फीचर, मैसेज भेजने के बाद भी उसे कर सकेंगे एडिट भारत में इनकी कीमतें मोटोरोला ने भारत में Moto E32s के 3GB/32GB वैरिएंट को 8,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. फोन के 4GB/64GB वर्जन की कीमत 9,999 रुपये है. Redmi 10A के 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वाले वैरिएंट की कीमत 8,499 रुपये से शुरू होती है. 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले फोन को आप 9,499 रुपये में खरीद सकते हैं. भारत में Poco C31 के 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वाले वर्जन की कीमत 8,499 रुपये से शुरू होती है. 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला मॉडल आपको 9,499 रुपये में मिल जाएगा.

