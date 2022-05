Motorola E32 बजट स्मार्टफोन लॉन्च, 5000mAh की बैटरी के साथ मिलेंगे कई फीचर्स, चेक करें कीमत समेत अन्य डिटेल

Motorola E32 स्मार्टफोन में फास्ट 90Hz डिस्प्ले, Unisoc T606 चिप, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

Motorola ने अपने नए बजट स्मार्टफोन Moto E32 को लॉन्च कर दिया है.

Motorola E32: स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Motorola ने अपने नए बजट स्मार्टफोन Moto E32 को लॉन्च कर दिया है. इस स्मार्टफोन में फास्ट 90Hz डिस्प्ले, Unisoc T606 चिप, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और वाटर रिपेलेंट डिज़ाइन जैसे फीचर्स दिए गए हैं. मोटोरोला E32 के 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले वर्जन की कीमत यूरोप में 149 है जो कि लगभग 12,000 रुपये के बराबर है. Moto E32 स्मार्टफोन को अन्य बाजारों में कब लॉन्च किया जाएगा, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है. Vivo T1 Pro 5G और Vivo T1 44W बजट स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर्स से जुड़ी पूरी डिटेल मोटोरोला E32 में मिलेंगे ये फीचर्स Moto E32 में 720p रेजोल्यूशन के साथ 6.5-इंच 90Hz IPS LCD डिस्प्ले और सेंटर में होल पंच कट-आउट है.

इसमें एक Unisoc T606 चिप है जिसे 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है. यह एक्सपेंडेबल है.

इसका सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड है. Moto E32 में 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी दी गई है.

फोटोग्राफी के लिए, इसमें आपको 16MP मेन, 2MP पोर्ट्रेट और 2MP मैक्रो शूटर के साथ पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है. आगे की तरफ इसमें 8MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है.

मोटोरोला का कहना है कि Moto E32 में वाटर- रिपेलेंट डिज़ाइन है. बायोमेट्रिक्स को साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट रीडर द्वारा कंट्रोल किया जाता है.

फोन दो रंगों- मिस्टी सिल्वर और स्लेट ग्रे में उपलब्ध होगा. Twitter New Feature: ट्विटर हैंडल अब होगा और भी पर्सनल, खास सर्किल फीचर की टेस्टिंग शुरू Moto G22 को हाल ही में किया गया है लॉन्च मोटोरोला ने हाल ही में भारत में Moto G22 को 10,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया था. यह बजट स्मार्टफोन फास्ट 90Hz डिस्प्ले, MediaTek Helio G37 चिप, 50MP क्वाड कैमरा सेटअप, 20W फास्ट चार्जिंग और “एड-फ्री, नियर स्टॉक” Android 12 सॉफ्टवेयर के साथ आता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.