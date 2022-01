Moto G71 5G स्मार्टफोन 10 जनवरी को होगा लॉन्च, 50MP कैमरे के साथ मिलेंगे कई शानदार फीचर्स

Moto G71 स्मार्टफोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है, जिसमें 50MP मेन सेंसर, 8MP अल्ट्रा-वाइड-एंगल और 2MP मैक्रो सेंसर है.

Moto G71 5G को भारत में 10 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा.

Moto G71 5G: स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Motorola नया स्मार्टफोन Moto G71 5G लॉन्च करने जा रही है. इसे भारत में 10 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा. लेनोवो के स्वामित्व वाली Motorola Mobility ने मंगलवार को इसकी घोषणा की. इस स्मार्टफोन में प्रोसेसर के तौर पर क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा, इसे 5,000mAh की बैटरी और 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. बता दें कि इस स्मार्टफोन को भारत से पहले यूरोप मार्केट में पेश किया जा चुका है. Samsung Galaxy S21 FE 5G स्मार्टफोन लॉन्च, मिलेगा स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर और 32MP का सेल्फी कैमरा, जानें कीमत समेत अन्य खूबियां Moto G71 5G स्पेसिफिकेशन Moto G71 6.4-इंच 1080p AMOLED डिस्प्ले के साथ होल पंच कट-आउट के साथ आता है.

इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 सिस्टम-ऑन-चिप है जिसे 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है और यह एक्सपेंडेबल है.

इसके अलावा, यह स्मार्टफोन 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी से लैस है.

कैमरे की बात करें तो Moto G71 स्मार्टफोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है, जिसमें 50MP मेन सेंसर, 8MP अल्ट्रा-वाइड-एंगल और 2MP मैक्रो सेंसर है. इसके अलावा, Moto G71 में 16MP का सेल्फी कैमरा भी है.

Moto G71 में IP52 वॉटर-रेपेलेंट रेटिंग के साथ पूरी तरह से प्लास्टिक बॉडी है. बायोमेट्रिक्स के लिए फोन में रियर-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है.

Moto G71 की एक अन्य खासियत इसका एड-फ्री, ब्लोटवेयर-फ्री नियर-स्टॉक Android 11 सॉफ़्टवेयर है.

Moto G71 5G प्राइस की बात करें तो वैश्विक स्तर पर, Moto G71 की कीमत लगभग 300 यूरो से शुरू होती है, जो कि मोटे तौर पर 25,250 रुपये के बराबर है.

