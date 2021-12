Moto G51 5G की भारत में बिक्री आज से शुरू, जानिए फीचर्स और कीमत समेत अन्य खूबियां

Moto G51 5G में पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड और 2-मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है.

Moto G51 5G आज से भारत में बिक्री के लिए पहली बार उपलब्ध है.

Moto G51 5G आज से भारत में बिक्री के लिए पहली बार उपलब्ध है. इस पॉकेट-फ्रेंडली स्मार्टफोन को भारत में 10 दिसंबर को लॉन्च किया गया था. इस 5G स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर खरीदा जा सकता है. फीचर्स की बात करें तो इसमें 4GB रैम और 64GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ स्नैपड्रैगन 480 प्लस SoC है. Moto G51 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसके ऊपर 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है. यह स्मार्टफोन 5,000mAh की बैटरी और 20W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. CMS Info Systems IPO: अगले हफ्ते खुलेगा देश की सबसे बड़ी कैश मैनेजमेंट कंपनी का आईपीओ, इश्यू से लेकर कंपनी के बारे में जानिए प्वाइंटवाइज Moto G51 5G की भारत में कीमत और उपलब्धता हाल ही में लॉन्च Moto G51 5G भारत में आज दोपहर 12 बजे से बिक्री के लिए उपलब्ध है. यह खास तौर से फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है. इसे एकमात्र 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वैरिएंट के साथ पेश किया गया है जिसकी कीमत 14,999 रुपये तय की गई है. इस शानदार स्मार्टफोन को एक्वा ब्लू और इंडिगो ब्लू कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. फ्लिपकार्ट Moto G51 5G को EMI प्लान के साथ 520 रुपये प्रति माह की कीमत पर खरीदा जा सकता है. इसके अलावा, मोटोरोला स्मार्टफोन हैंडसेट को 12 महीने की वारंटी और एक्सेसरीज पर छह महीने की वारंटी के साथ लॉन्च किया गया है. Nissan year-end discounts: इन मॉडलों पर मिल रहा है बंपर डिस्काउंट, बचा सकते हैं लाखों रुपये Moto G51 5G स्पेसिफिकेशंस Moto G51 5G Android 11- बेस्ड My UX के साथ आता है. इसमें डुअल-सिम (नैनो) दिया गया है. इसमें 6.8 इंच का फुल-एचडी+ (1,080 x 2,400 पिक्सल) मैक्स विजन डिस्प्ले है, जिसका आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है और इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है.

मोटोरोला स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 प्लस SoC है जिसे 4GB रैम के साथ जोड़ा गया है.

पीछे की तरफ, इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड और डेप्थ सेंसर और 2-मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 13-मेगापिक्सल सेंसर दिया गया है.

Moto G51 5G पर 64GB ऑनबोर्ड स्टोरेज को बढ़ाया नहीं जा सकता है. कनेक्टिविटी विकल्पों में 5जी, 4जी LTE, वाई-फाई 802.11एसी, ब्लूटूथ वी5.1, जीपीएस/ ए-जीपीएस, एनएफसी, एफएम रेडियो, USB टाइप-सी और 3.5 एमएम हेडफोन जैक शामिल हैं.

ऑनबोर्ड सेंसर में एक्सेलेरोमीटर, एंबियंट लाइट, जायरोस्कोप, मैग्नेटोमीटर और एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर शामिल हैं.

Moto G51 5G में 20W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी है.

इसका डाइमेंशन 170.47×76.54×9.13mm और वजन 208 ग्राम है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Financial Express is now on Telegram. Click here to join our channel and stay updated with the latest Biz news and updates.