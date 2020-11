Moto G 5G: भारत का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन लॉन्च; जानिए कीमत, कैमरा, फीचर्स और ऑफर

Moto G 5G launched in India: मोटोरोला (Motorola) ने भारत का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन ‘Moto G 5G’ लॉन्च कर दिया है. Moto G 5G हालांकि भारत में मोटोरोला का पहला 5G फोन नहीं है. इससे पहले मोटोरोला Razr 5G लॉन्च कर चुका है. Moto G 5g की कीमत कम होने से भारतीय बाजार में ज्यादातर लोग 5जी स्मार्टफोन खरीदने की ओर आकर्षित होंगे. Moto G 5G यूरोप के चुनिंदा बाजारों में उपलब्ध है. मोटोरोला की ओर से जारी बयान के अनुसार, Moto G 5G स्मार्टफोन 11 ग्लोबल 5G नेटवर्क बैंड को सपोर्ट करता है. इससे भारत में लॉन्च हुए किसी भी सब 6 5जी बैंड पर यह फोन काम करेगा. इस फोन को दुनियाभर में उपलब्ध सब 6 बैंड के अनुरूप डेवलप किया गया है, यानी आप दुनियाभर में इस फोन पर 5जी सर्विस का लुत्फ उठा सकेंगे.

मोटोरोला ने Moto G 5G को भारत में 20,999 रुपये लॉन्च किया है. हालांकि, यदि आपके पास HDFC बैंक का कार्ड है तो यह आपके लिए 1000 रुपये सस्ता पड़ेगा. यानी एचडीएफसी बैंक के कार्डधारक इस फोन को 19,999 रुपये में खरीद सकेंगे.

Moto G 5G फोन में 6.7 इंच का 1080p+ IPS LCD डिस्प्ले 20:9 अस्पेक्ट रेश्यो के साथ मौजूद है. स्मार्टफोन में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर दिया गया है. फोन में 6GB की रैम और 128GB तक का स्टोरेज मिलेगा. स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है. फोन में एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसके अलावा मोटोरोला के फोन में 5,000mAh की बैटरी है जो 20W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी.

Xiaomi ने चीन में 5G के साथ लॉन्च की Redmi Note 9 सीरीज, 108 मेगापिक्सल का कैमरा

Moto G 5G में बेहतर फोटोग्राफी की जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया है. इसमें ट्रिपल रीयर कैमरा है. इसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मौजूद होगा. फोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा रहेगा. Moto G 5G स्मार्टफोन की बॉडी प्लास्टिक है, हालांकि इसकी क्वालिटी ठीक है. यह दो कलर, वोल्केनिक ग्रे और फ्रोस्टेड सिल्वर में उपलब्ध होगा.

Moto G 5G स्मार्टफोन की बिकी भारत में फ्लिपकार्ट के जरिए 7 दिसंबर से शुरू होगी. एक खासबात यह भी है कि फ्लिपकार्ट Moto G 5G के लिए 20,999 रुपये की कीमत को ‘स्पेशल’ प्राइस बता रहा है. इसकी वास्तविक कीमत 24,999 रुपये दर्ज है. इतनी ही कीमत OnePlus Nord की भी है, जो कि भारत में Moto G 5G के लॉन्च होने से पहले सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन था.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.