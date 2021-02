Motorola ने उतारा Moto E7 Power, मिलेगी दमदार बैटरी; Redmi 9i, Realme C15 से होगी टक्कर

Motorola ने शुक्रवार को भारत में Moto E7 Power बजट फोन लांच किया. इस स्मार्टफोन में डुएल रियर कैमरा के साथ-साथ वॉटर ड्रॉप-स्टाईल नॉच डिस्प्ले (water drop-style notch display) दिया गया है. स्मार्टफोन में 500mAh की बैट्री है जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज होने के बाद फोन दो दिन तक चालू रहेगा. फोन के अन्य विशेष फीचर की बात करें तो इसका डिजाइन वॉटर रिपेलंट है और इसे लॉक-अनलॉक करने के लिए रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है. Moto E7 Power में जिस तरह के फीचर्स दिए गए हैं, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इस रेंज में उसकी रेडमी 9आई, रियलमी सी15 और अन्य समान फोन से टक्कर होगी.

If life is about entertainment then why not do it the right way with the brilliant features of the #PowerpackedEntertainer #motoe7power? Priced at just ₹8,299. Now that’s classic! Available on @Flipkart & at leading retail stores from 26th Feb, 12 PM. https://t.co/K2fjuOhwdG pic.twitter.com/nnhqnPqlRO

— Motorola India (@motorolaindia) February 19, 2021