Audi और BMW की कारों से भी महंगे हैं ये मोबाइल फोन; करोड़ों में है कीमत, जानें इनकी खासियत

आज के दौर में मोबाइल फोन का क्रेज हर आदमी के सिर चढ़कर बोल रहा है. बाजार में आज सस्ते, महंगे हर तरह के फोन लोगों की जरूरत के ​अनुसार उपलब्ध हैं. प्रीमियम कैटेगरी के फोन की बात करें भारतीय मार्केट में तो इनमें iPhone, Samsung , Oneplus का जलवा है. इसके बावजूद कुछ ऐसी कंपनियां और जो कस्टमाइज मोबाइल फोन बनाती हैं, जिनकी कीमत लाख नहीं बल्कि करोड़ों रुपये में है.

इन कस्टमाइज्ड मोबाइल फोन्स की कीमत AUDI और BMW जैसी लग्जरी कार कंपनियों की कारों से भी ज्यादा है. भारतीय बाजार की बात करें तो BMW की कारों की भारत में एक्सशोरूम कीमत 41,40,000 रुपये से शुरू होकर 2,42,50,000 रुपये तक है. वहीं, Audi की कारों की एक्सशोरूम कीमत 2,899,000 रुपये से शुरू होकर 27,245,000 रुपये तक है. जबकि, इन मोबाइल फोन की कीमत भारतीय करंसी में 342 करोड़ रुपये तक है.

इस फोन की कीमत 8.97 करोड़ रुपये है. यह दुनिया के सबसे महंगे स्मार्टफोन्स में से एक है. यह उन लोगों के लिये है, जो फोन की सिक्योरिटी को प्राथमिकता देते हैं. इस फोन में वॉयस इनक्रिप्टिड है. इस स्मार्टफोन में Windows CE ऑपरेटिंग सिस्टम है और मोटोरोला MX21 प्रोसेसर दिया गया है.

VIPN Black Diamond की कीमत 300,000 डॉलर है जो भारतीय बाजार में 2.07 करोड़ रुपये होगी. इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसमें मौजूद डायमंड ही हैं. इस बात की कोई जानकारी मौजूद नहीं कि इस फोन को बनाने वाला कौन है. इसका डिजाइन ही इसका आकर्षण है.

इस फोन की कीमत 1 मिलियन डॉलर (लगभग 7.06 करोड़ रुपये) है. इस स्मार्टफोन को एक्सेसरी डिजाइनर Gresso ने डिजाइन किया है. इसका बैक पैनल लकड़ी का बना है जो 200 साल पुराने लकड़ी के पेड़ से ली गई है. यह दुनिया की सबसे महंगी लकड़ियों में से एक है. अगर यह काफी नहीं है, तो इसमें कई ब्लैक डायमंड और 180 ग्राम से ज्यादा सोना मौजूद है, जिसमें हर कीपैड पर एक जेम सफायर जड़ा है.

इस फोन की कीमत 1.3 मिलियन डॉलर (लगभग 9.19 करोड़ रुपये) है. यह फोन Goldvish ने बनाया है. यह स्मार्टफोन 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड और 120 कैरेट VVS-1 ग्रेडेड डायमंड से बनी है. इन चीजों की हाई क्वॉलिटी की वजह से ही इस फोन की कीमत 1 मिलियन डॉलर से ज्यादा है. अगर आपको यह फोन बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है, तो सस्ता आप इसे NowLoan पर खरीद सकते हैं.

इस स्मार्टफोन की कीमत 48.5 मिलियन डॉलर (342 करोड़ रुपये) है. यह दुनिया में अब तक बना सबसे महंगा डिवाइस है. यह स्मार्टफोन 24 कैरेट सोने और पिंक गोल और फोन के बैक में गिग्नेटिक डायमंड मौजूद है. इसके साथ प्लेटिनम कोटिंग मौजूद है.

Vertu कंपनी लग्जरी फोन्स बनाने के लिये जानी जाती है. यह स्मार्टफोन भी अलग नहीं है. इसकी कीमत लगभग 2.54 करोड़ रुपये है. इसके कई डिजाइन बाजार में मौजूद हैं. इसे फ्रेंच ज्वैलर Boucheron Vertu ने डिजाइन किया है. यह एक बेसिक फोन है जो सोने और कई तरह के जेमस्टोन से कवर है.

