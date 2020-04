फीचर फोन्स के लिए भी जल्द आएगा आरोग्य सेतु जैसा ऐप, COVID-19 ट्रैक करने में मिलेगी मदद

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि राज्यों ने आरोग्य सेतु (Aarogya Setu) ऐप की काफी सराहना की है और फीचर फोन्स के लिए समान सॉल्यूशन लाने पर काम चल रहा है. इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा. मंत्री ने मंगलवार को राज्यों के आईटी मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की. बैठक में कोविड-19 की चुनौतियों, टेक इनोवेशन और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को लेकर चर्चा की. रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को ट्वीट में कहा कि हर राज्य ने आरोग्य सेतु ऐप की काफी सराहना की है और उस पर अपने विचारों को साझा किया है.

Every state highly appreciated the #AarogyaSetu app and shared their thoughts on it. I have assured them that a similar solution for feature phones is being developed and will be launched very soon. pic.twitter.com/Z6VQOPfmcx

उन्होंने राज्यों को आश्वासन दिया है कि फीचर फोन्स के लिए इस तरह के समान सॉल्यूशन को विकसित किया जा रहा है और बेहद जल्द लॉन्च किया जाएगा.

सरकार का मोबाइल ऐप्लीकेशन आरोग्य सेतु कोरोना वायरस मरीजों को ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 24 अप्रैल को कहा कि ऐप को 75 मिलियन (7.5 करोड़) डाउनलोड मिल चुके हैं. आरोग्य सेतु ऐप लोगों को अलर्ट भेजता है, अगर वे किसी परिचित या अपने आस-पास मौजूद व्यक्ति, जो पॉजिटिव हो, उसके संपर्क में आते हैं. जिला प्रशासन सभी शैक्षणिक संस्थानों और विभागों से ऐप के डाउनलोड को बढ़ावा देने के लिए कह रहा है. आरोग्य सेतु ऐप का वर्तमान में मौजूद वर्जन स्मार्टफोन्स के लिए अनुकूल है.

नए सॉल्यूशन के बारे में पूछे जाने पर आईटी मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि यह ऐप JioPhone पर काम करेगा जो KaiOS ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है. इसके अलावा सूत्र ने कहा कि 1921 एक IVRS है जिसमें ऐप पर जो सेल्फ टेस्ट किया जाता है, उसे फोन पर भी किया जा सकता है. रिस्पॉन्स को ले लिया जाएगा और उसे हेल्थ सिस्टम के पास भेजा जाएगा. आकलन के मुताबिक भारत में 40 करोड़ से ज्यादा फीचर फोन हैं.

बता दें कि आरोग्य सेतु ऐप आपको यह बताने के लिए कि आप जोखिम में हैं, ब्लूटूथ और जीपीएस का इस्तेमाल करता है. जहां जीपीएस रियल टाइम में व्यक्ति की लोकेशन को ट्रैक करता है, वहीं ब्लूटूथ व्यक्ति के नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के नजदीक आने पर ट्रैक करेगा. यह 6 फीट तक की दूरी पर आने पर ट्रैक करता है.

