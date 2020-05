PMJAY: व्हाट्सऐप पर आएगा चैटबॉट, आयुष्मान भारत से जुड़ी मिलेगी जानकारी; जानें डिटेल

PM-JAY: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन व्हाट्सऐप (whatsapp) पर आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat) योजना से जुड़ा चैटबॉट लॉन्च करेंगे. हर्षवर्धन गुरुवार को इस ‘Ask Ayushman’ चैटबॉट की शुरुआत कर सकते हैं. यह 24*7 उपलब्ध होने वाला AI इनेबल्ड चैटबॉट होगा. इसमें आयुष्मान भारत से जुड़े पहलुओं की जानकारी मिलेगी जैसे योजना के बेनेफिट्स, फीचर्स, ई-कार्ड बनाने की प्रक्रिया, योजना में शामिल करीबी अस्पताल का पता शामिल है. इसमें व्यक्ति अपना फीडबैक साझा कर सकता है और शिकायत भी दर्ज करवा सकता है.

इस चैटबॉट के मुख्य फीचर्स में से एक है कि यह अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में समझ और जवाब दे सकता है और इससे यूजर्स को टैक्स्ट टू स्पीच फीचर मिलता है. इसके साथ यह सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल किया जा सकता है.

इसके अलावा मंत्री एक हॉस्पिटल रैंकिंग डैशबोर्ड को भी लॉन्च करेंगे. इससे अस्पतालों को लाभार्थियों के फीडबैक के आधार पर रैंक किया जाएगा. रैंकिंग से नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को गुणवत्ता के लिए कदम लेने और स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी में मदद मिलेगी. इससे लाभार्थियों का अनुभव भी बेहतर होगा.

आयुष्मान भारत PM-JAY वेबसाइट का हिंदी वर्जन भी लॉन्च किया जाएगा. वेबसाइट को हिंदी में लॉन्च करने का मकसद इसे आम लोगों के साथ प्रभावी रुप से जोड़ना और उन्हें सही जानकारी प्राप्त करवाने से सशक्त करना होगा.

लॉकडाउन में जियो से घर बैठे करें कमाई, JioPOS Lite ऐप पर करना होगा ये काम

बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई है और इस योजना का काफी संख्या में लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है. पीएम मोदी ने सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-आयुष्मान भारत की शुरुआत की थी. इसे सरकार प्रायोजित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना बताया गया है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.