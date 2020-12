मोदी सरकार ने लॉन्च किया ऑनलाइन कृषि हैकाथॉन, 1 लाख जीतने का मौका

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कृषि क्षेत्र के हजारों इनोवेटर्स और शोधकर्ताओं के विचार जुटाने के लिए एक ऑनलाइन हैकाथॉन का उद्घाटन किया. कृषि मंत्रालय के मुताबिक, ‘एग्री-इंडिया हैकाथॉन’ के लिए आवेदन 20 जनवरी को बंद हो जाएंगे. दो महीने तक चलने वाले हैकाथॉन में तीन एलिमिनेशन राउंड (प्रतियोगी के बाहर होने का दौर) होंगे और आखिरी 24 विजेताओं को एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा.

तोमर ने कहा कि कृषि में नए युग की तकनीक और इनोवेशन को शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के मद्देनजर ‘वर्चुअल हैकाथॉन’ का आयोजन किया जा रहा है. बयान में कहा गया है कि यह हम सभी के लिए गर्व का क्षण है, जहां युवा दिमाग कुछ बेहतरीन विचारों और समाधानों पर चर्चा, सहयोग और कुछ बेहतर समाधान सामने लाएंगे, जो आने वाले सालों के लिए हमारा मार्गदर्शन करेंगे.

मंत्री ने यह भी कहा कि कृषि हमारे देश की रीढ़ है और युवाओं की संलग्नता, रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण के साथ इस रीढ़ को मजबूत करने के लिए योजनाएं चल रही हैं. मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के सहयोग से आयोजित हैकाथॉन, भारतीय कृषि के इतिहास में अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा आभासी आयोजन है.

