मोदी सरकार ने लॉन्च किया आरोग्य सेतु ऐप, COVID-19 ट्रैक करने के साथ बताएगा बचने के उपाय

भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है, जो पहला कॉम्प्रिहैन्सिव कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है. इसका मकसद कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना है. यह ऐप अब सभी एंड्रॉयड फोन्स और आईफोन्स में उपलब्ध है. आप इसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. आरोग्य सेतु ऐप MyGov ऐप और कोरोना कवच दोनों से अलग है. इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेशनल ई-गर्वनेंस डिवीजन ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर तैयार किया है.

गूगल प्ले स्टोप पर ऐप के बारे में दी गई जानकारी में कहा गया है कि आरोग्य सेतु ऐप को भारत सरकार ने जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं को भारत के लोगों के साथ जोड़ने के लिए विकसित किया है. इसका मकसद भारत सरकार विशेषकर स्वास्थ्य विभाग की पहलों को आगे बढ़ाना और यूजर्स तक पहुंचाने का है. इसमें यूजर्स को कोविड-19 के फैलने से जुड़े जोखिम और उपयुक्त सलाह के बारे में बताना लक्ष्य है.

आरोग्य सेतु ऐप आपको यह बताने के लिए आप जोखिम में हैं, ब्लूटूथ और जीपीएस का इस्तेमाल करता है. जहां जीपीएस रियल टाइम में व्यक्ति की लोकेशन को ट्रैक करता है, ब्लूटूथ जब व्यक्ति नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के नजदीक आने पर ट्रैक करेगा. यह 6 फीट तक की दूरी पर आने पर ट्रैक करता है. आरोग्य सेतु का भारत सरकार के सामने आए हुए मामलों का डेटा बेस का एक्सेस रहेगा.

कोरोना कवच की तरह इसमें भी यूजर्स को फोन नंबर के जरिए रजिस्टर करना होगा. ऐप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (OTP) भेजेगा. आप अपना नाम, उम्र, आदि की जानकारी दे सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह वैकल्पिक है. कोरोना कवच से अलग आरोग्य सेतु आपके आसपास के क्षेत्र को तब तक ट्रैक करता रहगा, जब तक आपने लोकेशन एक्शन ट्रैकिंग को अपने फोन की सेटिंग्स में ‘always’ पर सेट कर रखा है. इसके अलावा आपको ब्लूटूथ भी ऑन रखना होगा. कोरोना कवच में ट्रैकिंग के लिए एक घंटे का समय लगता है, इसमें ऐसा नहीं है.

आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 की ट्रैकिंग के अलावा कई दूसरे फीचर्स भी उपलब्ध कराता है. इसमें कोविड-19 के बारे में जानकारी और सुरक्षा के उपायों का पता लगता है. इसमें आपके कोविड-19 के उजागर होने पर नजदीकी कोविड 19 हेल्प सेंटर के बारे में भी बताया जाता है. इसमें सोशल मीडिया फीड के द्वारा आर रियल टाइम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ट्वीट भी देख सकते हैं. आरोग्य सेतु 11 भाषाओं में काम करता है जिनमें हिंदी और मराठी शामिल है.

