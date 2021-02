मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप MPL यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल करने के करीब, विराट कोहली ने किया है निवेश

मोबाइल गोमिंग स्टार्टअप मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL) ने 95 मिलियन डॉलर जुटाए हैं. कंपनी में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली का निवेश है. यह राशि कंपोजिट कैपिटल एंड मूर स्ट्रैटजिक वेंचर्स की अगुवाई वाली फंडिंग के सीरीज डी राउंड में जुटाए गए हैं. बेस पार्टनर्स, RTP ग्लोबल, SIG, गो-वेंचर्स, Telstra वेंचर्स, फाउंडर्स सर्कल और प्ले वेंचर्स ने भी राउंड में भाग लिया था, जिससे उसके द्वारा जुटाया गया फंड 225.5 मिलियन डॉलर पर पहुंच गया है. कंपनी ने गुरुवार को कहा कि MPL का लेटेस्ट वैल्युएशन 945 मिलियन डॉलर पर है, जो इसे यूनिकॉर्न स्टेटस के नजदीक ले जाता है. वर्तमान में, Dream 11 देश की एकमात्र गेमिंग यूनिकॉर्न है.

MPL ने कहा कि भारत में उसके 60 मिलियन से ज्यादा यूजर्स और इंडोनेशिया में 3.5 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं. स्टार्टअप अलग-अलग कैटेगरी की 50 से ज्यादा गेम उपलब्ध कराता है और उसने प्लेटफॉर्म पर गेम पब्लिश करने के लिए 28 गेम डेवलपर्स के साथ काम किया है. हाल के निवेश को उसके ई-स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो का विस्तार और डिजिटल टूर्नामेंट को आयोजित करने के साथ कंपनी के अंतरराष्ट्रीय विस्तार में लगाया जाएगा. MPL ने 2020 में डिजिटल स्पोर्ट्स फेस्टिवल कॉलेज प्रीमियर लीग को आयोजित किया था. इसमें 1 करोड़ रुपये का इनाम और स्कॉलरशिप रखा गया था.

MPL के को-फाउंडर और सीईओ साई श्रीनिवास ने एक बयान में कहा कि भारत में एस्पोर्ट्स कम्युनिटी आगे बढ़ रही है और उन्हें विश्वास है कि यह भारत में बनी गेम्स को दुनिया में ले जाने के लिए बिल्कुल सही समय है. इसके साथ भारतीय गेमर्स के टैलेंट को पहचान दिलाने में मदद करने का भी सही समय है. स्टार्टअप ने पिछले हफ्ते मौजूदा ग्राहकों से 500,000 डॉलर जुटाए थे. ये उसकी इंप्लॉय इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत था, जिसमें कंपनी के 10 फीसदी कर्मचारियों ने भाग लिया था.

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने फरवरी 2019 में MPL में निवेश किया था. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी नवंबर 2020 में BCCI की आधिकारिक किट स्पॉन्सर और मर्चेंडाइज पार्टनर बनी थी. कोहली को मार्च 2019 में MPL का ब्रांड एम्बैस्डर बनाया गया था.

