Microsoft Surface Pro 7+ भारत में लॉन्च; 15 घंटे की बैटरी लाइफ, 83,999 रु शुरुआती कीमत

Microsoft Surface Pro 7+ launched in india: माइक्रोसॉफ्ट ने सोमवार को भारत में Surface Pro 7+ लॉन्च किया है. Surface Pro 7 के बाद कंपनी ने यह लैपटॉप भारत में उतारा है. यह सोमवार से एक्सलूसिव तौर पर कमर्शियल और एजुकेशन ग्राहकों के लिए उपलब्ध है. इसमें इंटेल का लेटेस्ट 11th जेन प्रोसेसर, बड़ी बैटरी, रिमूवेबल SSD और LTE कनेक्टिविटी मिलेगी. माइक्रोसॉफ्ट कई वेरिएंट पेश कर रहा है, जो Intel Core i3 से शुरू होकर Intel Core i7 तक हैं. कीमत 83,999 रुपये से शुरू है, जो बेस वेरिएंट के लिए है.

Surface Pro 7+ में 50.4Wh की ज्यादा बड़ी बैटरी है, जिसकी मदद से डिवाइस को एक बार चार्ज करने पर यह 15 घंटे तक की बैटरी लाइफ देता है. आखिर में, Surface Pro 7+ में रिमूवेबल SSD है, जिससे यूजर्स ड्राइव को हटाकर अपने महत्वपूर्ण डेटा को वापस रख पाएंगे.

इसके अलावा Surface Pro 7+ में विन्डोज एन्हैंस्ड हार्डवेयर सिक्योरिटी फीचर्स और विन्डोज ऑटोपाइलट हैं. इसका ऑल राउंड डिजाइन पहले मॉडल से ज्यादा नहीं बदला है. स्क्रीन साइज और पोर्ट सिलेक्शन पहले जैसा ही है. इसमें 12.3 इंच का डिस्प्ले 2736 x 1824 पिक्सल रेजोल्यूशन, सिंगल यूएसबी टाइप सी पोर्ट, एक यूएसबी टाइप पोर्ट, 3.5mm का ऑडियो जैक और सरफेस कनेक्ट पोर्ट मौजूद है. अभी भी थंडरबोल्ट कनेक्टिविटी नहीं है. वाईफाई ऑनली मॉडल्स MicroSDXC कार्ड रीडर के साथ आते हैं.

