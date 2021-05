Microsoft Surface Laptop 4 India Launch: 1,02,999 रु से शुरू कीमत; 19 घंटे तक की बैटरी लाइफ, जानें स्पेसिफिकेशन्स

Microsoft Surface Laptop 4 Launched in India: माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में मंगलवार को Microsoft Surface Laptop 4 लॉन्च किया है. नया लैपटॉप 13.5 और 15 इंच मॉडल में आता है, जिन दोनों में 3:2 PixelSense टचस्क्रीन और Dolby Atmos साउंड मिलता है. डिवाइस में 11th जनरेशन Intel Core या Ryzen Mobile मोबाइल प्रोसेसर मौजूद हैं.

Microsoft Surface Laptop 4 की शुरुआती कीमत 1,02,999 रुपये इसके बेस 13.5 इंच वेरिएंट के लिए है, जो AMD Ryzen 5 4680U CPU, 8GB की रैम के साथ आता है. इसके 15 इंच वर्जन AMD Ryzen 7 4980U वाले को 1,34,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. इसके Intel Core i5 वाले 13.5 इंच वाले मॉडल की कीमत 1,51,999 रुपये है.

Microsoft Surface Laptop 4 में 3:2 PixelSense हाई कॉन्ट्रास्ट डिस्प्ले टच सपोर्ट के साथ मौजूद है. इसमें 11th जनरेशन Intel Core और AMD Ryzen 5 या Ryzen 7 मोबाइल प्रोसेसर हैं. लैपटॉप में 16GB तक की रैम और अधिकतम 512GB का SSD स्टोरेज दिया गया है. लैपटॉप में Omnisonic स्पीकर्स के साथ Dolby Atmos है. इसमें HD फ्रंट फेसिंग कैमरा लो लाइट कैपेबिलिटी के साथ है.

लैपटॉप में स्टैंडर्ड कीबोर्ड बड़े ट्रैकपैड के साथ है. इसमें Windows हेलो फेस ऑथेंटिकेशन भी दिया गया है.

कनेक्टिविटी के लिए, Surface Laptop 4 में वाईफाई 6, ब्लूटूथ v5, यूएसबी टाइप सी, यूएसबी टाइप ए और 3.5mm का हेडफोन जैक मौजूद है. जहां Microsoft Surface Laptop 4 के AMD Ryzen वेरिएंट में 19 घंटों तक की बैटरी लाइफ मिलती है. जबकि इसके Intel वर्जन में 17 घंटे तक की बैटरी लाइफ मौजूद है.

