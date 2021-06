Windows 11 Launch: छह साल बाद लॉन्च हुआ विंडोज़ का नया अवतार, जानिए इसमें क्या है नया और क्या हैं सबसे दिलचस्प खूबियां

Windows 11 features, specifications: माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) ने गुरुवार को Windows के नए वर्जन- Windows 11 का एलान किया है. यह वर्जन Windows 10 के लॉन्च के 6 साल बाद आया है. Windows 10 जुलाई 2015 में लॉन्च हुआ था. इसका फोकस नए यूजर इंटरफेस, नए Windows स्टोर और परफॉर्मेंस में सुधार पर है. Windows 11 में पूरी तरह से नई डिजाइन लैंग्वेज है, जिसकी मांग ग्राहक कर रहे थे. माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने कहा कि आज विन्डोज के इतिहास में एक मील का पत्थर है. उन्होंने कहा कि यह नई जनरेशन की शुरुआत है.

Windows 11 में स्टार्ट बटन और टास्कबार बायीं तरफ की बजाय डिस्प्ले के सबसे नीचे आ गए हैं. यूजर इंटरफेस Windows 10x की याद दिलाता है. इसमें राउंडेड कॉर्नर के साथ विजेट्स हैं, जिनमें कैलेंडर, मौसम जैसी चीजें शामिल हैं. इसमें बेहतर सिस्टम ट्रे नए स्प्लिट नोटिफिकेशन और क्विक एक्शंस UI भी है.

माइक्रोसॉफ्ट के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर Panos Panay ने नए डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया कि यह आपको उन चीजों के करीब लाता है, जिन्हें आप प्यार करते हैं.

माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वह विन्डोज स्टोर को भी रिडिजाइन कर रही है. नए ब्रांड लुक के अलावा कंपनी ने बताया कि Windows 11 अमेजन के ऐप स्टोर के जरिए एंड्रॉयड ऐप्स को सपोर्ट करेगा. इसका मतलब है कि करोड़ों लोकप्रिय ऐप्स जो विन्डोज पर उपलब्ध नहीं थे, वे सबसे लोकप्रिय डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे.

कंपनी ने यह भी कहा कि वह अपने Xbox कंसोल्स से कुछ फीचर्स को Windows 11 में ला रही है. इसमें ऑटोमैटिक HDR शामिल है, जो गेम में लाइटिंग और कलर को एडजस्ट करती है.

टैबलेट के लिए, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि उसने टच करने पर होने वाले पूरे अनुभव में सुधार किए हैं. कंपनी अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चैट प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को सीधे विन्डोज में इंटिग्रेट कर रही है. इसलिए अब टीम्स टास्कबार में सीधे इंटिग्रेटेड होगा, जिससे विन्डोज 11 के यूजर्स को दोस्तों, परिवार को कॉल करने में मदद मिलेगी.

माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि Windows 11 ग्राहकों के लिए इस साल ही उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा. और Windows Insiders रिलीज के प्रीव्यू को अगले हफ्ते से टेस्ट करना शुरू कर सकते हैं. Windows 11, Windows 10 के यूजर्स के लिए फ्री अपग्रेड होगा. केवल इसके लिए उपयुक्त पीसी होना चाहिए.

