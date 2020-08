Microsoft की स्मार्टफोन मार्केट में वापसी, 10 सितंबर को लॉन्च करेगी फोल्डेबल Surface Duo; कीमत, फीचर्स की डिटेल

Microsoft Surface Duo: 4 साल से अधिक समय के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक बार फिर स्मार्टफोन मार्केट में लौट आई है. कंपनी ने अमेरिका में अपने Surface Duo स्मार्टफोन के लिए ऑर्डर लेने शुरू कर दिए हैं. Surface Duo एक ड्युअल स्क्रीन एंड्रॉयड डिवाइस है. माइक्रोसॉफ्ट ने इस फोन की कीमत का खुलासा कर दिया है, जो कि 1399 डॉलर रहने वाली है. इंडियन करेंसी में यह लगभग 104658 रुपये बैठती है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्मार्टफोन को 10 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा. फिलहाल यह केवल अमेरिका में ही उपलब्ध होगा. स्मार्टफोन की बिक्री Microsoft.com के अलावा AT&T Inc. और Best Buy Co. के जरिए भी होगी. माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि Surface Duo एक कन्वेंशनल स्मार्टफोन से अधिक यूजफुल डिवाइस है. इसमें यूजर एक ही वक्त पर दो अलग-अलग ऐप या वेब पेज चलाकर मल्टी टास्क कर सकता है.

Surface Duo स्मार्टफोन में 5.6 इंच के दो डिस्प्ले हैं. फोन को किताब की तरह खोले जाने पर यह 4.8 एमएम थिक है और स्क्रीन 8.1 इंच की हो जाती है. कंपनी का कहना है कि यह मार्केट में सबसे पतली डिवाइस होगी. माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स ने सैमसंग के फोल्डेबल स्मार्टफोन की तरह एक सिंगल फोल्डिंग स्क्रीन न रखकर Surface Duo में दो डिस्प्ले को एक hinge पर कनेक्ट किया है.

फोन में f/2.0 के साथ 11-megapixel का सिंगल कैमरा है. स्मार्टफोन में 5जी सपोर्ट नहीं है. Surface Duo एंड्रॉयड स्मार्टफोन है. माइक्रोसाफ्ट की गूगल के साथ पार्टन​रशिप का अर्थ है कि सरफेस डुओ में कई एंड्रॉयड ऐप्स मिलेंगे.

Twitter का नया फीचर, अब खुद चुनें कौन कर सकेगा आपके ट्वीट का रिप्लाई और कौन नहीं

Surface Duo में 6GB रैम के साथ या तो 128GB या 256GB का इंटर्नल स्टोरेज दिया जाएगा. फोन में Qualcomm Snapdragon 855 प्रोसेसर मिलेगा. इस डिवाइस में 3577 एमएएच बैटरी दी गई है. Surface Duo में 360 डिग्री hinge है. इस फोल्डेबल स्मार्टफोन पर वर्टिकली या हॉरिजोंटली टास्क किए जा सकते हैं. दोनों स्क्रीन पर एक ही वक्त में अलग-अलग ऐप या एक ही ऐप दोनों स्क्रीन को मिलाकर बनी फुल स्क्रीन पर चलाया जा सकता है. यह डिवाइस माइक्रोसॉफ्ट के सरफेस पेन्स को भी सपोर्ट करती है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.