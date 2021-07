Windows 365: अब किसी भी डिवाइस पर चलेगा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, Microsoft ने लॉन्च किया क्लाउड PC प्लेटफॉर्म

Microsoft Windows 365 Launched: माइक्रोसॉफ्ट ने अपने क्लाउड PC प्लेटफॉर्म Windows 365 को लॉन्च करने का एलान किया है. इसकी मदद से यूजर अपने किसी भी डिवाइस से विंडोज़ के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकेंगे. कंपनी ने कहा है कि Windows 365 के तहत यूजर्स डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस से पूरे Windows OS को एक्सेस कर सकेंगे. माइक्रोसॉफ्ट ने यह पहल महामारी की वजह से दुनिया में रिमोट एक्सेस और वर्चुअल वर्क के तेजी से बढ़ते प्रचलन को ध्यान में रखते हुए की है. आइए Windows 365 के बारे में जानते हैं.

Windows 365 2 अगस्त से उपलब्ध होगा. और यह सामान्य तौर पर सभी आकार की संस्थाओं के लिए मौजूद रहेगा. इसे किसी भी डिवाइस पर इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिनमें Mac, iPad, Linux या एंड्रॉयड बेस्ड डिवाइस भी शामिल हैं. क्लाउड PC प्लेटफॉर्म दो तरह के होंगे- Windows 365 एंटप्राइज और Windows 365 बिजनेस. लेकिन इन दोनों वेरिएंट की कीमत का एलान अभी नहीं किया गया है.

Windows 365 का एलान करते हुए पोस्ट में लिखा गया है कि यह माइक्रोसॉफ्ट के फ्लैगशिप ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लाउड में रखता है. यह समझाते हुए कि ये कैसे काम करेगा, इसमें कहा गया है कि एक बार सामान्य तौर पर इसके उपलब्ध होने के बाद यूजर्स Windows 10 या Windows 11 को चुनने के साथ अपनी जरूरत के मुताबिक प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज और मेमोरी के वेरिएंट को चुनेंगे. वे अपने क्लाउड पीसी को किसी भी डिवाइस पर दिए ऐप्लीकेशन या वेब ब्राउजर के जरिए एक्सेस कर सकेंगे. इसे किसी भी जगह के इंटनेट कनेक्शन के साथ एक्सेस किया जा सकेगा.

इसका मतलह है कि माइक्रोसॉफ्ट के ओएस को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की ही केवल जरूरत पड़ेगी. इसमें अहम बात यह है कि इसके साथ यूजर्स को पारंपरिक विन्डोज की सुरक्षा ही मिलेगी. और वे अपनी प्राथमिकता के किसी भी डिवाइस से ओएस का समान लुक और अनुभव पा सकेंगे. यह Office 365 का विस्तार लगता है, जिससे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप्स जैसे Word, PowerPoint, Excel आदि को वेब के जरिए एक्सेस किया जा सकता है. हालांकि, इसके साथ पूरे Windows को दूसरे डिवाइसेज पर भी एक्सेस किया जा सकेगा. पूरे Windows का क्लाउड पर होने का फायदा यह है कि डिवाइसेज के बीच स्विच करने से परफॉर्मेंस में कोई अंतर नहीं आएगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.