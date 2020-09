Mi Watch Revolve launched: Xiaomi की नई स्मार्टवॉच भारत में लॉन्च, हर्ट रेट ट्रैकिंग का फीचर मौजूद

Xiaomi ने मंगलवार को Mi Watch Revolve लॉन्च की है. पिछले साल दिसंबर में Xiaomi ने Mi Watch Color लॉन्च की थी और अब कंपनी इसे भारत में Mi Watch Revolve के तौर पर लाई है. यह कई फीचर्स जैसे हर्ट रेट वेरिएबिलिटी ट्रैकिंग, स्लीप ट्रैकिंग, स्ट्रेस लेवल मॉनेटरिंग के साथ आती है. इसमें दायीं तरफ, दो फिजिकल बटन दिए गए हैं और बॉडी स्टेनलेस स्टील से बनी है.

Mi Watch Revolve की भारतीय बाजार में कीमत 10,999 रुपये है और यह सिंगल 46mm ऑप्शन में आती है. स्मार्टवॉच को क्रोम सिल्वर और मिडनाइट ब्लैक कलर ऑप्शन में लाया जा रहा है. इसकी सेल देश में 6 अक्टूबर से शुरू होगी. जो ग्राहक इस स्मार्टवॉच को आज से लेकर दिवाली के बीच खरीदारी पर 9,999 रुपये में मिलेगी. स्मार्टवॉच को Mi.com, Amazon, Mi होम और रिटेस स्टोर्स के जरिए उपलब्ध होगा.

Mi Watch Revolve 46mm डायल और 1.39 इंच के AMOLED डिस्प्ले के साथ आती है जिसका रेजोल्यूशन 454×454 पिक्सल है. इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन भी दिया गया है. यह नए Xiaomi वीयर ऐप के साथ कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ 5.0 BLE का इस्तेमाल करती है. इसमें 5ATM की वाटर रसिस्टेंस और 420mAh की बैटरी है जो सिंगल चार्ज पर दो हफ्ते और GPS ऑन होने पर 20 घंटे के लिए चल सकती है. कंपनी ने कहा कि Mi Watch Revolve को चार्ज करने में ढाई घंटे से कम समय लगता है. कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई, GPS और Glonass है.

यह स्पोर्ट्स और वेलनेस के लिए फिजियोलॉजिकल डेटा उपलब्ध करने के लिए फर्स्टबीट मोशन एलगोरिथम डेटा का इस्तेमाल करती है. कंपनी ने कहा है कि यह रिच, यूजर फ्रेंडली फीडबैक देने के लिए मदद करती है. यह स्ट्रेस मैनेजमेंट, हर्ट रेट मॉनिटरिंग, HR मॉनिटरिंग और बॉडी एनर्जी मॉनेटरिंग के साथ भी आता है. इसमें 10 स्पोर्ट्स मोड मिलेंगे जिनमें साइकलिंग, रनिंग, ट्रैकिंग, ट्रैडमिल, वर्क आउट आदि हैं. इसमें 110 से ज्यादा वॉच फेस मिलते हैं.

